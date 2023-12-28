Российским ИТ-шникам совсем скоро начнут платить гораздо больше. Базовая зарплата достигнет 500 тыс. руб. Опрос

В 2024 г. ожидается рост зарплат ИТ-специалистов в России, но пока прогноз распространяется лишь на самых опытных работников – «лидов». Зарплата, которая еще пару лет назад была максимальной по стране, а это полмиллиона рублей, через несколько месяцев может стать базовой.

Опыт в обмен на деньги

2024 г. ознаменуется для российской ИТ-сферы ростом зарплат сотрудников, пишет ТАСС. Если еще несколько лет назад оклад на уровне 500 тыс. руб. был едва ли не максимальным в этой отрасли и для многих представителей отдельно взятых профессий недостижимым, то теперь, похоже, он становится минимальным предложением. И это далеко не предел, вот только рассчитывать на столь крупные ежемесячные выплаты от работодателя смогут лишь некоторые ИТ-шники.

По словам собеседников агентства, 500 тыс. руб. в базе – это зарплата так называемых «сеньоров», то есть очень опытных работников, трудящихся в своей сфере на протяжении нескольких лет и скопивших за это время немалый багаж знаний и навыков. Чтобы стать «сеньором», нужно вложить время и силы, а также побыть сначала «джуном», то есть начинающим, а затем «мидлом», то есть сотрудником среднего уровня, а им пока столько не платят.

Когда и полумиллиона недостаточно

В последнее время «сеньор» больше не считается самым верхним уровнем развития специалиста в ИТ-сфере, особенно в плане размера заработной платы. Работник категории «лид» (Lead) способен получать еще больше – как сообщила ТАСС эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова, «лиды» в 2024 г., вполне вероятно, смогут получать 800 тыс. руб. в месяц. И это, по ее словам, минимальный уровень зарплаты.

Всему виной дефицит

По оценке Казаковой, причина того, что ИТ-специалисты высокого уровня будут получать в пределах миллиона рублей ежемесячно, заключается в их нехватке. Иначе говоря, в России они в дефиците, и это – очередное следствие событий, начавшихся 24 февраля 2022 г. Напомним, что тогда ИТ-шники всех уровней начали массово передислоцироваться за пределы России, а крупные иностранные компании, решившие свернуть дела в России, попутно забирали с собой и ИТ-кадров. Так поступила, к примеру, недавно обанкротившая свое российское юрлицо Google.

«Уход различных зарубежных ИТ-компаний с российского рынка нередко сопровождался релокацией части сотрудников из России. При этом, уходя, компании старались забрать с собой самых высококвалифицированных специалистов. Это привело к краткосрочному снижению качества специалистов на рынке и росту дефицита высококвалифицированных специалистов при росте их заработных плат», – сказала ТАСС Катерина Казакова, подчеркнув, что острую нехватку специалистов сейчас испытывает область кибер-безопасности. Здесь образовался дефицит опытных DevSecOps-специалистов, Application Security-инженеров и антифрод-специалистов.

Младших специалистов деньгами не одаривают

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что России сейчас не хватает около 700 тыс. ИТ-специалистов. Спустя четыре месяца, в середине декабря 2023 г., он сделал новое заявление, на этот раз насчет зарплат в ИТ-отрасли.

По словам министра связи, в настоящее время в этой сфере Минцифры фиксирует снижение темпов роста заработных плат. Он подчеркнул, что это хороший знак, поскольку замедление роста зарплат указывает на охлаждение рынка.

При этом к концу 2023 г. ИТ-сферу начали обгонять другие отрасли, где совершенно не нужно разбираться в современных информационных технологиях, чтобы получать высокую даже по меркам современной России с ее почти 7,5-процентной годовой инфляцией зарплату. CNews неоднократно писал, что в России появляется все больше профессий, которые приносят гораздо больше денег, если не брать в расчет зарплаты «сеньоров» и «лидов». Например, получать больше ИТ-шников могут водители, курьеры, менеджеры по продажам, а также те, кто решил пойти работать на завод или открыл частное производство – фрезеровщики, арматурщики, литейщики и пр.

Статистика портала «Авито Работа» гласит, что к концу 2023 г. по сравнению с его началом число средних зарплатных предложений выше 100 тыс. руб. стало в 2,5 раза больше. Представители сервиса сообщили CNews, ИТ-специальности в список не попали: топ-3 состоит из ректуреров (средняя предлагаемая зарплата в декабре 2023 г. – 157,5 тыс. руб.) дальнобойщиков (138,1 тыс. руб.) и бурильщиков (123 тыс. руб.).

Следом по размеру средней предлагаемой в декабре 2023 г. зарплаты идут сталевары (120 тыс. руб.), агенты по недвижимости (116,2 тыс. руб.), наладчики (114,3 тыс. руб.) и фрезеровщики (109,6 тыс. руб.). Замыкают топ-10 плиточник (108,1 тыс. руб.), фасадчик (102,7 тыс. руб.) и бригадир (102,6 тыс. руб.).



