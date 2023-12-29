Российский бизнес сильно зависит от SAP. Доля импортозамещения невысока. Опрос

В России всего лишь около 20% компаний отказались от ПО немецкой SAP в пользу решений других разработчиков. Компания объявила об уходе из России почти два года назад. На рынке бытует мнение, что достойных российских альтернатив системам SAP пока не существует.

Пятая часть рынка за два года

Российский бизнес по-прежнему очень сильно зависит от иностранного программного обеспечения. Это касается, в том числе и систем управления предприятием, то есть ПО, относящегося к категории ERP.

Как пишут «Ведомости», к концу 2023 г. лишь 15-20% российских компаний отказались от ERP-софта немецкой компании SAP в пользу ее аналогов, по данным интеграторов «Т1 Интеграция» и Winbyte. Обе компании являются частью крупных ИТ-холдингов – первая входит в «Т1», вторая – в «Ланит». К слову, Winbyte также занимается техподдержкой систем SAP на территории России.

Речь в первую очередь о российских системах, количество которых, начиная с весны 2022 г. очень быстро растет. На момент выхода материала в реестре отечественного ПО было зарегистрировано приблизительно 200 аналогов ERP-систем от SAP, и это при том факте, что в данный реестр попадают не все существующее в России отечественное ПО. К тому же в реестре проводятся регулярные чистки.

Импортозамещение в сфере программ для управления предприятием движется крайне медленно. Так, SAP еще ранней весной 2022 г. заявила о намерении покинуть российский рынок, но спустя два года почти 60% компаний в машиностроении, а также в нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей отраслях по-прежнему пользуются ее разработками, согласно предоставленной «Ведомостям» статистике

Гигантский простор для импортозамещения

Один из факторов, повлиявших на то, что в России огромное количество компаний никак не могут отказаться от продукции SAP – это тот факт, что компания работала в России с 1992 г. За 30 лет она проделала большую работу по внедрению своего софта в российский бизнес. Результат – гигантские прибыли и многомиллиардные выручки в России.

Юрлицом SAP в России с 2002 г. была компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ). Спокойный 2021 г. завершился для нее выручкой в размере 36,7 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»). К марту 2023 г. потери SAP от ухода из России достигли 400 млн евро.

Не без помощи своих российских клиентов SAP вошла в тройку крупнейших разработчиков ПО в мире, пропустив вперед только Microsoft и Oracle. Эти компании, отметим, тоже ушли из России после 24 февраля 2022 г.

По информации издания, к концу 2023 г. программное обеспечение SAP в той или иной степени продолжали использовать около 2000 организаций в России (статистика «Т1 Интеграции»). Притом это не только малый бизнес, у которого не всегда есть резервы денег и времени на закупку лицензий российского ПО и переобучение сотрудников, но и крупные корпорации.

Как сообщили изданию в компании «Инфосистемы Джет» (крупный российский ИТ-интегратор), к концу 2021 г. софтом SAP пользовались 45% российских компаний в целом и 60% в сегменте крупного бизнеса. Это ПО за годы работы SAP в России проникло во множество сфер – в ИТ, телекоммуникации, финансы, транспорт, промышленность, добыча полезных ископаемых, производство и пр. заявил изданию директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт» Дмитрий Гребенщиков.

Поддерживать больше некому

Нельзя исключать, что в обозримом будущем темпы отказа российского бизнеса от софта SAP в пользу российских решений ускорятся. Как сообщал CNews, до 31 декабря 2023 г. SAP прекратит поддержку всех российских клиентов.

Но даже при таком раскладе российский бизнес пока не готов переходить на другое ПО. По оценке Winbyte, 60% компаний все еще работают в софте SAP, и до 70% из них не собираются в обозримом будущем отказываться от него, потому что в интеграцию SAP были вложены немалые средства (статистика S2 ERP).

«ПО SAP многие годы рассматривалось крупнейшим российскими заказчиками как основа управленческого и учетного контура в ИТ-ландшафте. В развитие корпоративных систем на базе SAP были вложены тысячи человеко-лет и многие миллионы долларов. Для многих предприятий эти информационные системы стали критически важными, – сказал CNews Георгий Подбуцкий, коммерческий директор компании SL Soft (ГК Softline). – Но нельзя не сказать, что прекращение поддержки вовсе не означает прекращения работы систем. Да, западный поставщик не будет присылать централизованные обновления, но уже установленные системы будут продолжать работать, а команды российских разработчиков смогут продолжать поддерживать системы на базе SAP».

По словам Подбуцкого, из-за прекращения поддержки со стороны SAP «одномоментной катастрофы не будет, но и рассматривать решения от SAP как стратегические российским заказчикам больше не стоит». «Тем более, что значительная часть функционала решений от SAP реализована в различных российских бизнес-приложениях: финансы вполне заменяются «1С», управление персоналом – «БОСС», управление цифровым контентом – отечественными СЭД/ЕСМ системами», – добавил он.

По мнению Георгия Подбуцкого, переход с SAP на российские решения «будет не очень быстрым и займет годы, но он вполне возможен без критической потери функциональности». «Сейчас такие проекты уже идут во многих крупных компаниях. Поскольку начался этот процесс уже несколько лет назад, у российских производителей было достаточно времени, чтобы подтянуть функциональность своих продуктов и показать хорошие результаты работы в крупных территориально-распределенных компания и под высокими нагрузками», – сказал представитель SL Soft.

«Да, ПО SAP играет важную роль в контуре, но в среднесрочной перспективе российские разработчики способны предложить достойные замены и ликвидировать технологическое отставание от западного поставщика. Обеспечить непрерывную замену систем – отдельная сложная задача, стоящая времени и дополнительного финансирования. Риски высоки, но есть методологии управления, позволяющие реализовать этот процесс без простоев для бизнеса» – подытожил Георгий Подбуцкий.



