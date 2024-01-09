У «Марвела» требуют сотни миллионов «за уход из России иностранного вендора»

Входящая в холдинг «Т1» компания «ТС интеграция» обратилась в суд для взыскания с «МКТ» (входит в холдинг Fplus) 312,1 млн руб. Причина иска в уже привычном для российской судебной практики — уходе иностранного вендора с рынка и сопутствующей невозможностью поставить оборудование.

Новый год, новые иски

Как выяснил CNews, «дочка» холдинга «Т1» — «ТС интеграция» подала иск к «МКТ» (ранее компания «Марвел-Дистрибуция», входит в ИТ-холдинг Fplus) на 312,1 млн руб.

Иск был подан 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ. Заседание по иску состоится 13 февраля 2024 г. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Представители «МКТ» иск не комментируют. Но собеседник CNews, близкий к делу, поясняет: оно связано с уходом одного из иностранных вендоров с российского рынка. В этой связи «МКТ» не смогла выполнить поставку оборудования.

В этот же день, 21 декабря, «ТС интеграция» подала иск на 327,5 млн руб. и к дистрибутору ИТ-оборудования «Нетвелл». Третьим лицом по нему также выступает ВТБ. Вполне возможно, причина исков схожая в обоих случаях.

CNews ожидает комментариев от представителей «Т1» по поводу причин обращений в суд.

Иски из-за ухода вендоров

Судебные тяжбы из-за ухода иностранных вендоров начались сразу после февраля 2022 г. (начало СВО). Тогда же иностранные компании начали повально приостанавливать работу на отечественном рынке, игнорируя исполнения обязательств перед российскими компаниями по уже оплаченным договорам.

«ТС интеграция» через суд требует от «МКТ» более 300 млн рублей

Например, к ушедшей из России американской Oracle с 2022 г. было подано исков на сумму свыше 1 млрд руб. В конце декабря 2022 г. официальный дистрибутор этой корпорации в России отсудил у Oracle 439,4 млн руб. К Google только по состоянию на март 2023 г. было подано исков от 885 отечественных компаний. В июле российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл иск от OCS Distribution на 1,44 млрд руб. А в сентябре Сбербанк пошел в суд, чтобы вернуть миллионы, которые были заплачены сбежавшей из страны Dell.

Иски по большому счету связаны либо с отказом зарубежных компаний поставлять иностранное оборудование или же оказывать техподдержку по заключенным и оплаченным договорам.

Банкротства и аресты счетов

После шквала исков суды стали арестовывать счета или признавать иностранные юрлица банкротами. Например, в мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах российского представительства американской Dell.

В августе 2023 г. столичный Арбитраж признал российское подразделение Oracle банкротом. Компания задолжала кредиторам более 1,2 млрд руб. Через несколько месяцев, в октябре, и российскую «дочку» Google признали банкротом. Долги этого ИТ-гиганта перед отечественными юрлицами перевалили за десятки миллиардов рублей.