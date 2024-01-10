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Бывший топ-менеджер IBM в России и СНГ устроился в Angara Security

Angara Security усилила свой топ-менеджмент благодаря бывшему руководителю департамента информационной безопасности российского подразделения IBM Олегу Бакшинскому.

Олег Бакшинский стал топ-менеджером в отечественной ИБ-компании

Олег Бакшинский назначен на должность операционного директора Angara Security и возглавит управление ключевыми блоками компании – HR, ИТ, проектным офисом, финансовым департаментом, административным отделом и направлением маркетинга.

Представитель Angara Security рассказал CNews, что основными целями Олега станут обновление и последующая реализация стратегии роста компании опережающими темпами, повышение эффективности взаимодействия разных департаментов компании между собой и усиление конкурентных преимуществ Angara Security по направлениям услуг и сервисов в сфере информационной безопасности.

Также он будет отвечать и за ряд других направлений, которые не были названы собеседником из компании.

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Фото: Angara Security
Олег Бакшинский стал операционным директором Angara Security

«Олег Бакшинский будет подчиняться напрямую генеральному директору Angara Security Сергею Шерстобитову», - сказал представитель компании.

Биография Олега Бакшинского

Олег Бакшинский в 2000 г. окончил МИФИ по специальности «Электроника и автоматика физических установок» на кафедре микроэлектроники. В 2005-2014 гг. был генеральным директором сначала в российском подразделении европейской ИБ-компании Headtechnology, а потом в Safe Line.

С 2014 г. по 2022 г. работал руководителем направления Security Intelligence и советником по вопросам информационной безопасности в российском подразделении IBM.

В 2022 г. был назначен генеральным директором Cloud Networks. За полтора года под руководством Олега Бакшинского эта компания выросла вдвое по финансовым показателям и количеству сотрудников.

Дмитрий Федонин

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