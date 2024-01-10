20 миллионов малоимущих в США остаются без дешевого интернета. Кончаются деньги на субсидии

Бедным не место в интернете

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) планирует свернуть программу возмещения части затрат на обеспечение доступа в интернет для малоимущих граждан США, пишет Ars Technica.

Исполнение программы доступной связи (Affordable Connectivity Program, ACP), по оценке представителей ведомства, станет невозможным к маю 2024 г. в связи с отсутствием финансирования.

Как отмечает издание, проблемы с финансированием программы вызваны недовольством фракции республиканцев в Конгрессе США, которая в конце декабря 2023 г. обвинила FCC в «расточительстве».

В пресс-релизе, распространенном консерваторами, политика FCC была подвергнута критике, а целесообразность дальнейшей реализации программы – поставлена под сомнение. По мнению законотворцев, большинство ее текущих участников на момент подачи заявки о присоединении уже являлись действующими абонентами какого-либо телеком-оператора и имели высокоскоростной доступ в интернет. Другими словами, эти люди были способны оплачивать услуги связи самостоятельно, а участие в программе позволило им просто получить неплохую скидку.

Высокопоставленные республиканцы, выступившие авторами обращения и представляющие комитеты, курирующие программу, пригрозили блокировать выделение средств на ее финансирование и раскритиковали администрацию президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) за «безрассудные траты».

Программа ACP

Согласно описанию на официальном сайте FCC, программа, запущенная в конце декабря 2021 г., призвана «сократить цифровой разрыв» (между жителями США; – прим. CNews), предоставив большему числу домохозяйств доступ в интернет.

Участники программы, которые подходят под определение «малоимущих», могут рассчитывать на ежемесячную субсидию на оплату услуг связи в размере до $30, а в некоторых случаях – и вплоть до $75. Финансовая поддержка наиболее крупного размера полагается жителям индейских резерваций.

Кроме того, присоединившись к программе, можно рассчитывать разовую компенсацию за приобретение персонального компьютера размером до $100 при условии, что ее получатель самостоятельно вложил в покупку более $10, но менее $50.

Статистика, опубликованная ведомством, гласит, что на момент публикации данного материала участниками программы являлось составляло 23 млн американских домохозяйств. FCC сообщает, какое количество из них лишится доступа к Сети в случае прекращения финансирования программы федеральными властями, однако уточняет, что сворачивание инициативы затронет 1,7 тыс. интернет-провайдеров, участвующих в ней со стороны бизнеса, которые будут вынуждены прекратить предоставление услуг связи некоторым малоимущим абонентам.

Подготовка к закрытию программы начинается

Администрация Байдена ранее запросила у конгресса $6 млрд на исполнение программы до конца 2024 г. Конгресс США вернулся с каникул и приступил к работе 8 января, однако в связи с тем, что прогресса по ситуации с программой пока не наблюдается, FCC объявила о том, что намерена начать предварительную подготовку к ее сворачиванию.

На первом этапе FCC разошлет соответствующие уведомления всем участникам инициативы – как со стороны владельцев домохозяйства, так и интернет-провайдеров, чтобы они имели достаточно времени на подготовку.

Кроме того, комиссия, согласно заявлению ее председателя Джессики Розенворсель (Jessica Rosenworcel), которая по представлению Байдена вступила в должность в начале 2021 г., вскоре объявит о прекращении приема заявок на участие ACP – конечно, если дело не сдвинется с мертвой точки. Это, в частности, поможет дольше оказывать поддержку ее действующим участникам.

Председатель комиссии также выразила мнение, что отказ от инициативы способен поставить под угрозу исполнение программы Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) с бюджетом в $42,5 млрд, основной целью которой является обеспечение всех американцев широкополосный доступом в интернет к 2030 г.

Получателями средств в рамках BEAD являются телекоммуникационные компании, намеренные инвестировать в развертывание ИКТ-инфраструктуры на отдаленных от крупных городов территориях США. Действующая ACP, по мнению Розенворсель, поспособствует стабилизации абонентской базы провайдеров в недавно освоенных ими районах.