Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

Уход вендора ITSM-системы Jira вызвал проблемы у ИТ-компаний в России. В 2022 г. Atlassian (вендор) перестал предоставлять обновления и техническую поддержку, а в августе 2023 г. уведомил, что все российские профили будут удалены. Разработчик и производитель СХД «Аэродиск» смог перейти на отечественное решение и отказаться от ПО австралийской компании.

Внедрение отечественного аналога Jira

Российский разработчик систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» смог отказаться от иностранной ITSM-системы Jira от Atlassian и перейти на отечественный вариант, сообщил разработчик отечественной ITSM-системы SimpleOne. Производитель оборудования выбрал вариант от SimpleOne. Переход занял три месяца и позволил компании продолжить работу в штатном режиме.

ITSM-система нужна для эффективного менеджмента при разработке ИТ-продуктов. Она позволяет отслеживать ошибки, назначать задачи конкретным частям команды и отдельным ее представителям, дает возможность пользователям оставлять обратную связь, а агентам поддержки ее обрабатывать.

Генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов рассказал, что ITSM (IT Service Management) предполагает основной акцент на реализации задач ИТ-отдела как услуг для других подразделений бизнеса. «Такой подход выстроен на лучших практиках ITIL (IT Infrastructure Library) и позволяет бизнесу предъявлять свои требования к сервисам, формулируя проблемы и задачи, с которыми сталкиваются пользователи», - сказал он.

После начала СВО в феврале 2022 г. австралийский вендор Atlassian покинул российский рынок. Как сообщал CNews, в августе 2023 г. компания решила деактивировать российские аккаунты в течение 30 дней с момента уведомления.



Как действовал «Аэродиск»

После ухода Atlassian «Аэродиск» лишился обновлений и технической поддержки и приступил к поиску альтернативной системы.

«Для нас была важна возможность бесшовной миграции данных, функциональность решения, которая не уступает Jira, наличие low-code инструментов для кастомизации процессов, а также возможность интеграции с российским сервисом для управления бизнесом «Битрикс24» и чат-ботом в Telegram», - объяснил генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Инженер отдела внедрения и сопровождения компании «Аэродиск» Евгений Иванов рассказал CNews, что выбор был из шести инструментов, воспроизводящих функциональность Jira. «Итоговый выбор в пользу SimpleOne объясняется наиболее высоким уровнем соответствия возможностей платформы как общему уровню требований к инструментам этого класса, так и нашим специфическим потребностям в данной сфере», - сказал Евгений Иванов.

По его словам, миграция происходила почти без проблем, были только мелкие баги «чисто рабочего характера, связанные с тем, что происходило не только внедрение, но и «допиливание» инструмента под наши запросы». «Мы не используем версию из коробки, у нас установлен кастомизированный SimpleOne», - пояснил он.

Результаты работы

Миграция заняла три месяца и проходила с мая 2023 г. по август 2023 г. За это время вендор и интегратор «Медиа-тел» собрали требования, разработали и развернули прототип решения, доработали интеграцию с Битрикс24 и запустили решение в промышленную эксплуатацию.

Генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов заявил, что ключевое преимущество ПО от SimpleOne заключается в возможностях кастомизации и реализации бизнес-логики требуемого уровня сложности благодаря тому, что решение реализовано на собственной low-code платформе.

Миграция на ITSM-систему SimpleOne смогла предоставить «Аэродиску» настройку пользовательского портала в соответствии с брендбуком компании, настройку трех уровней обслуживания клиентов, возможность доработки системы под текущие задачи бизнеса за счет гибкой архитектуры решения, автоматизированный контроль сроков гарантийного обслуживания, уведомление клиентов о приближении окончания контрактов.

«Аэродиск» планирует дальнейшее масштабирование ITSM-системы SimpleOne и более глубокую интеграцию с «Битрикс24».