Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково»

В рамках импортозамещения ПО для химической отрасли отобрано девять особо значимых проектов. В том числе «Сибур» создаст отечественную систему оптимизации в реальном времени, «Уралхим» - систему правления лабораторной информацией, а «Фосагро» на гранты «Сколково» заказала разработку систем MES и АСУТП для химической промышленности.

ГК «Цифра» создает MES-систему для химической промышленности

В рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» было отобрано девять особо значимых проектов (ОЗП) по импортозамещению ПО в данной сфере. Об этом было сообщено в ходе демодня ИЦК «Химия».

Два из проектов реализует холдинг «Фосагро», им предоставлено грантовое финансирование от фонда «Сколково». Общая сумма грантов составила 440 млн руб.

Один из этих двух проектов – внедрение системы управления MES-системы (АСУП) для крупного холдинга химической промышленности. Размер гранта - 318 млн руб. Разработчиком решения выступает группа компаний (ГК) «Цифра», за основу взят ее продукт Zeot. Зарубежными аналогами являются продукты General Electric, Honeywell и Yokogawa.

Решение должно быть готово до февраля 2025 г., сейчас уровень технологий готовности (УГТ) составляет «8» из максимально возможных «9». Оно проходит внедрение на предприятии «Апатит» (входит в группу «Фосагро»). Предполагается замещение продукта американской компании OSLsoft PI, используемой в настоящее время на предприятиях «Фосагро».

Существующий функционал решения обеспечивает функции сбора данных реального времени с АСУТП, ПЛК (программно-логистический контролер), лаборатории, АСТУЭ (автоматизированная система технического учета электроэнергии), АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии); контроль соблюдения технических режимов (давление, расход, температура, плотность); автоматическое формирование оперативной отчетности (режимные листы, сводки, отчеты); мониторинг (выработка, остатки, анализы); визуализация производства (мнемосхемы, тренды, состояние оборудования).

Разрабатываемая функциональность предполагает: доработку функционала построения отчетов, аналогичного PI DataLink; расширение функционала мнемосхем (динамические таблицы, слои); разработку инструментов управления качеством данных; упрощение выполнения расчетных модулей системы; реализацию пользовательских форм бизнес-процессов; упрощение интерфейсов и расширение возможностей построения и эксплуатации объективных моделей производства.

Отечественная АСУТП для избежания простоев из-за импортного ПО

Второй проект – «Внедрение системы АСУТП ТЭЦ (телоэлектроцентраль) для крупного холдинга химической отрасли». Размер гранта составляет 136 млн руб., разработчиком выступает компания «Реглаб». Зарубежными аналогами выступают Simatic и Experion. Продукт должен быть готов до конца 2024 г., для него выбрана торговая марка Exterium.

Высокая импортозависимость АСУТП, применяемых в настоящее время на предприятиях России, имеет ряд отрицательных эффектов, предупреждает начальник управления информационной безопасности «Фосагро» Сергей Черкасов. При этом ни одно современное производство не обходится без АСУТП, а один день простоя одной установки обойдется в 75 млн руб.

Так, отсутствие возможности приобретения оборудования, лицензий и технической поддержки импортных АСУТП препятствует дальнейшему расширению АСУТП, а также поддержанию их в технически исправном состоянии. Кроме того, могут наступить следующие последствия: нарушения законодательства в области критической информационной инфраструктуры и информационной безопасности; снижение качества продукции; повышение вероятности возникновения нештатных/аварийных ситуаций; остановке (простоям) технологической установки; полная остановка производственного процесса.

Внедрение АСУТП отечественной разработки, построенной на принципах открытого ПО и имеющей возможности интеграции других подсистем, позволяет снизить риски за счет: отказа от использования импортного ПО и оборудования; оперативного реагирования представителей вендора с возможным выездом на площадку; получения удаленных оперативных консультаций по решению возникающих вопросов; оперативного приобретения лицензий на ПО; обучения обслуживающего персонала заказчика; аттестации АСУТП по требованиям ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля).

Проект «Сибура» - отечественная RTO

Холдинг «Сибур» разрабатывает систему RTO (real time optimization). Сейчас на предприятиях холдинга используются ИТ-решения зарубежных компаний: Schneider Electric (Romeo), Technip (Spyto), AspenTech (AspenOne, HYsys), Honewey (APC) и др. На базе данных решений велась разработка и последующее внедрение систем класса RTO. На текущий момент лицензирование данных продуктов западными вендорами приостановлено, говорится в дорожной карте «Новое индустриальное ПО». В связи с отсутствием альтернативы решений, есть острая необходимость в создании отечественной системы оптимизации технологических процессов реального времени.

Проекты «Уралхима»

По заказу ОХК (объединенной химической компании) «Уралхим» реализуется два проекта. Первый из них - «Система управления инженерными данными» - предназначена для импортозамещения продуктов Autodesk. Система управления предполагает исключения информационных разрывов как между этапами жизненного цикла объектов капитального строительства, так и между функциональными подразделениями, задействованными в инвестиционном процессе.

Будут внедрены новые информационные системы и развиты интеграционные поток между ними в целях обеспечения повышения точности и качества планирования, оценки результатов, прогнозирования рисков, выявления проблемных зон при реализации инвестиционных проектов, сбора информации для принятия своевременных управленческих решений. Также будут внедрены компоненты программного комплекса для обеспечения проектирования с использованием инженерного ПО (GIS, CAD, CAM, CAE, PLM/PDM, BIM, AEC CAD) и программный комплекс, направленный на импортозамещение зарубежных САПР, автоматизацию бизнес-процессов по организации совместной разработки проектной и технологической документации.

Второй проект – это «Внедрение ЛИМС на базе отечественного ПО». Речь идет о системе управления лабораторной информацией, зарубежным аналогом которой является LIMS LabWare. Система обеспечит автоматизацию следующих процессов: входной контроль сырья и материалов, аналитический контроль производства, выходной контроль (приемочный контроль), допуск к работам повышенной опасности, производственный контроль (санитарный контроль), экологический контроль.

По заказу минерально-химической компании (МХК) «Еврохим» реализуется пять проектов: «Система управления надежностью (зарубежные аналоги – Meridium и Asset Wise), «Технологическое моделирование» (зарубежные аналоги - AspenONE Engineering и UniSIm), «Отечественная СУУТП» (система усовершенствованного управления технологическими процессами, зарубежные аналоги - DeltaV, DMC+, IPCOS и Profit Suite), «Автоматизация процессов железнодорожной и автомобильной логистики на площадках» и «Система сбора данных и диагностики оборудования».