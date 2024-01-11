Работодателей обяжут отпускать россиян на удаленку по болезни. Больничный не потребуется, зарплату не урежут. Опрос

В российском законодательстве может быть закреплено право работников уходить на удаленную работу по болезни с сохранением зарплаты. При этом им не потребуется оформлять больничный лист. Инициатива уже на обсуждении.

Во благо трудового населения

Российский Трудовой кодекс (ТК) может получить поправки, наделяющие работников правом уходить на удаленную работу по болезни без оформления больничного листа. Над соответствующими изменениями работают представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Ярослава Нилова.

Комитет планирует реализовать поправки в форме законопроекта и внести его на рассмотрение в Госдуму в рамках весенней сессии. В 2024 г. она продлится с 9 января по 4 августа. Более точную дату внесения законопроекта Нилов не назвал.

Самое важное изменение касается именно отсутствия необходимости оформления больничного листа. Это означает, что заболевший сотрудник получит право уйти на удаленку с сохранением 100-процентного размера заработной платы.

Фото: Chris Montgomery / Unsplash Недомогание и болезнь - весомые поводы, чтобы хотя бы на время сбежать из офиса и работать из дома

В настоящее время авторы законопроекта консультируются по поводу него с Минздравом. Затем документ станет предметом обсуждения с профсоюзами и работодателями.

Удар по самоуправству

По словам Нилова, к разработке законопроекта комитет подтолкнула пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что заболевшие должны были находиться в изоляции, то есть дома, а в периоды подъема заболеваемости людям с хроническими недугами и прочим уязвимым категориям граждан было предписано пребывание дома, а не в офисе.

Работодатели со своей стороны нашли, как выкрутить это в свою пользу. Они массово отправляли сотрудников на больничный, в результате чего те теряли в зарплате и к тому же вынуждены были проходить непростой квест по открытию и закрытию больничного листа.

Практика стала настолько массовой, что количество оформленных больничных листов отныне исчисляется десятками миллионов. В пандемийный 2020 г. таковых набралось 60 млн, в 2022 г. 56,5 млн, годом позже – 49,7 млн (данные Социального фонда России, СФР).

Без переговоров не обойтись

Ярослав Нилов подчеркнул, что готовящийся проект предусматривает процедуру переговоров между сотрудником и работодателем. Стороны должны будут прийти к соглашению в вопросе отказа работника от страхового случая, то есть от оформления больничного листа и получения денежной компенсации от СФР.

По словам Нилова, каждая из сторон будет в выигрыше. Так, работник сможет рассчитывать на полную зарплату (правда, работать при этом все же придется), работодатель не потеряет сотрудника на время его болезни и не будет вынужден искать ему временную замену, а СФР не понадобится выплачивать заболевшему пособие.

Есть ли выгода для работников

Согласно действующему законодательству, получить больничный лист можно лишь на срок до 15 календарных дней, а сумма выплат по нему будет зависеть исключительно от страхового стажа работника и от размеров его заработка за два предыдущих года. Если страховой стаж не превышает полгода, то выплата будет равна действующему МРОТ, который в 2024 г. составляет лишь 19,242 тыс. руб. Если страховой стаж от полугода до пяти лет, то работник получит 60% заработка, от пяти до восьми лет – 80%, более восьми лет – 100%.

Работодатель оплачивает лишь первые два дня больничного, остальные 13 – СФР. При этом с 2022 г. работодатель имеет право уведомить СФР о том, что сотрудник, оформивший больничный, продолжает работать удаленно, то есть об отсутствии необходимости оплачивать пособие по временной нетрудоспособности или о его частичной оплате.

Никаких двойных выплат

В нынешнем трудовом законодательстве России нет прямого запрета на работу во время больничного, но инициатива должна исходить от работника, и он должен подать письменное заявление. В этом случае работнику может полагаться двойная выплата – и зарплата, и пособие.

Это прямое нарушение закона о соцстраховании, сообщила изданию управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Если работодатель в течение трех дней после получения заявления от сотрудника о желании работать на больничном не уведомит об этом СФР, его будет ждать, по меньшей мере, штраф.

Закон для удаленки

Взаимоотношения работодателя и удаленного сотрудника тоже регулируются законодательством. В данном случае закон был принят в спешке – на его подготовку и рассмотрение ушло всего несколько месяцев, и причина тому – пандемия коронавируса в 2020 г, когда вся страна ушла на самоизоляцию.

Первоначальная версия документа создавала почти идеальные условия для работника, но ущемляла в правах и возможностях работодателя. Авторы взялись исправить это, однако в итоге не смогли соблюсти баланс – на этот раз больше прав дали работодателям. Документ был принят Госдумой в конце ноября 2020 г.



