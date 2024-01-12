Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах

Снижение объемов экспорта российских ИT-решений (без учета оборудования) в 2022 г. составило 19,3% год к году, а в 2023 г. — уже 44–47%. Западные рынки для российских разработчиков закрыты, но в дружественных странах ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Азии и Африки растет спрос на ИТ-разработки. Россия могла бы занять на этих рынках хорошие позиции, но рискует упустить такую возможность.



Снижение объемов экспорта

В 2023 г. снижение объемов экспорта российских ИT-решений (без учета оборудования) ускорилось. По итогам 2022 г. оно составило 19,3% (до $5,8 млрд). В 2023 г. сегмент упал уже на 44–47% (до $3,1–3,3 млрд), пишет «Коммерсант», ссылаясь на подсчеты компании «Яков и партнеры».

Выход на рынки ближнего зарубежья, в страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии не смог компенсировать российским ИT-разработчикам потери от закрытия западных рынков.

Хотя мировой рынок ИT-услуг в 2023 г. увеличился на 8%, а во многих дружественных странах наблюдается рост интереса именно к российским решениям, «пока существенного роста экспорта мы не видим», отметили в «Яков и партнеры».

Перспективы есть

«У российских решений есть потенциал экспорта в страны БРИКС и ЕАЭС, так как эти регионы заинтересованы в строительстве своего цифрового пространства за счет разумного балансирования технологий из различных политико-технологических контуров», — сказал изданию президент «Аквариуса» Владимир Степанов.

Фото: РЭЦ Россия рискует упустить роль лидера в зарождающемся новом технологическом укладе

По данным исследования экспорта «Руссофт», которое есть в распоряжении CNews, примерно половина российских компаний-разработчиков ПО осенью 2023 г. уже являлись действующими экспортерами, а еще около 40% были заинтересованы в экспорте. Таким образом, 94,2% всех ИТ-компаний России так или иначе ориентированы на экспорт.

Внедрение российских стандартов и ИТ-решений в дружественных странах обеспечивает связанность их экономик с Россией и объективную заинтересованность этих стран в сотрудничестве, формирует роль России как одного из лидеров в новом технологическом укладе, говорится в исследовании.

Готовность российских ИТ-компаний к экспорту в страны Азии, например, более чем в два раза выше фактического экспорта в страны этого континента.

Также данные исследования показывают, что ожидается рост экспорта российских ИТ-решений в страны Южной Америки и Африки. Фактический опыт экспорта в этих регионах пока незначительный и их доля составляет не более 8%, но перспективы оцениваются на уровне 25%.

О небольшом фактическом вкладе при большом потенциале экспорта российских ИT-услуг в страны Африки и Латинской Америки, а также в Индию сказал «Коммерсанту» и технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин.

Отдельные успехи

Отдельным категориям ИT-продуктов уже удалось закрепиться за рубежом, как писало издание в январе 2023 г. В основном это решения в кибербезопасности, распознавании лиц и «обеспечении общественной безопасности в рамках систем умного города». VisionLabs и NtechLab, например, еще по итогам 2022 г. увеличили выручку на 30–35%, в том числе благодаря проектам на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ.

Сейчас наибольшую роль в экспорте российских ИT, по словам Чемашкина, играют традиционные рынки ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия) и Ближний Восток (в первую очередь ОАЭ). «Так, в странах Персидского залива пользуются спросом отечественные решения в AI/ML, в частности, на основе технологии компьютерного зрения», — отметил он.

Российские экспортеры ПО также стремятся выйти в Турцию, заметила эксперт по международному маркетингу и продвижению Лениза Мухаметзянова: «На рынке давно представлены решения Kaspersky, развивается Zecurion».

Поставщиков решений по кибербезопасности Дмитрий Ролдугин, директор по развитию бизнеса компании Vinteo в регионе MENA, назвал «рекордсменами по инвестициям».

В Positive Technologies подтвердили газете активизацию зарубежной экспансии, но не раскрыли размер инвестиций.

Препятствия для российского экспорта

Аналитики «Сберпро» перечислили в декабре 2023 г. целый список проблем, с которыми сталкиваются российские вендоры при продвижении своих продуктов за рубежом: конкуренция с международными вендорами, десятилетиями совершенствующими свои продукты; отсутствие достаточных ресурсов для выхода на новые рынки; языковой и культурный барьеры; неточное понимание местных законов; отсутствие достаточной информации об особенностях правового и таможенного регулирования поставок; необходимость локализации продуктов; изменения валютного курса; сложности с бизнес-транзакциями и выводом прибыли в Россию; отсутствие прямых контактов с потенциальными партнерами, клиентами и заказчиками; ограничения участия в международных мероприятиях.

Например, Китай, по мнению одного из собеседников «Коммерсанта», нужно исключить при оценке перспектив российского ИТ-экспорта в Азии как «достаточно закрытый регион, который ориентирован на собственные продукты».

Нужна господдержка

Для того, чтобы вывести отечественные продукты на новые рынки и сделать их конкурентоспособными, потребуется 465 млн руб. в год., писал CNews в марте 2023 г.

В проекте дорожной карты Ассоциации отечественных разработчиков компьютерного программного обеспечения «Руссофт», направленном в Минцифры, говорится, что сопровождение одного российского продукта обойдется в 1,2 млн руб., и предлагается 80% этих затрат выделять за счет государства.

«Многие зарубежные потребители зачастую просят предоставить решение с полным объемом функций, то есть «под ключ», однако часто не имеют свободных финансов в силу своего экономического состояния для приобретения таких дорогостоящих систем. С помощью льготного кредитования, грантов или страхования стоимость пакета услуг можно снизить, что дало бы России преимущество на новом рынке», — объяснил в интервью «Коммерсанту» в январе 2024 г. президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Без дополнительной помощи отечественные компании могут потерять перспективные рынки сбыта, так как их место займут более «пластичные» в плане цен и условий иностранные ИT-компании, считает он. Россия рискует остаться позади в зарождающемся новом технологическом укладе.