Российские импортеры электроники почти отказались от долларов и евро и спасли россиян от безудержного удорожания техники. Опрос

Многие российские импортеры электроники перестали использовать в расчетах с поставщиками самые известные зарубежные валюты – евро и американский доллар. Вместо них они отныне предпочитают донги, дирхамы и пр., о которых в России мало кто слышал. Это весьма положительно влияет на стоимость техники.

В мире еще много валют

Российские компании, занимающиеся импортом электроники из зарубежных государств, решили объявить бойкот евро и доллару. Многие из них перестали вести расчеты с поставщиками с использованием этих самых популярных валют в мире.

Вместо долларов и евро отечественные импортеры отныне расплачиваются валютами, о которых многие россияне даже не слышали. В список, в числе прочих, входит китайский юань, о которой знают многие, в том числе за счет того, что ее очень активно пытались продвигать российские банки. А вот в какой стране национальной валютой являются дирхамы (ОАЭ), которые российские импортеры теперь тоже используют для оплаты по счетам, осведомлены не все.

То же касается донгов – национальной валюты Вьетнама. Как пишут «Известия», все эти иностранные деньги в данном случае имеют одну общую черту – ими расплачиваются в так называемых «дружественных» России странах, коих после 24 февраля 2022 г. осталось не так уж много.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Чем реже импортеры расплачиваются в долларах и евро, тем медленнее дорожает техника в российских магазинах

По подсчетам собеседников издания, во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июня) около половины всех гаджетов, привезенных в Россию, были куплены за китайские юани. По их словам, нередко «это единственная возможность оплатить поставки быстро и без проблем».

Массовая дедолларизация

Как сообщил изданию менеджер неназванного производителя электроники, российские импортеры техники к началу 2024 г. почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро. Другой собеседник упомянул, что импортеры расплачивались со своими иностранными партнерами (производителями и их дистрибьюторами) не только в китайской валюте, но также в корейской (воны) и вьетнамской (донги). «Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках», – добавил он.

Факт использования малоизвестных валют подтверждают и крупные российские дистрибьюторы. Как сообщила CNews Жанна Романченко, финансовый директор дистрибьютора diHouse (основан в 1996 г., входит в группу «Ланит», оборот за 2022 г. – почти 74 млрд руб.), в настоящее время расплачивается с поставщиками техники в юанях (Китай), дирхамах (ОАЭ), и рупиях (Индия), а также в рублях. «Помимо такого явного преимущества, как отсутствие возможности зависания платежа, это позволяет получить более интересные предложения по конвертации при расчетах. В результате выгоду извлекают и поставщик, и покупатель, для которого в конечной цене товара будет заложено меньше издержек», – сказала она CNews. diHouse, по данным самой компании, занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей.

Схожий комментарий предоставили CNews и представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». «В развитии собственных импортных операций мы стремимся использовать наиболее оптимальные способы оплаты и задействовать мультивалютные договоры, без использования в расчетах долларов и евро. Например, наши закупки происходят в рублях, юанях, дирхамах и других «мягких» валютах», – сообщили они.

Россиянам это выгодно

Отказ импортеров техники от долларов и евро в пользу вонов, донгов, юней и пр. несет прямую выгоду конечному потребителю. Собеседники издания приводят в пример тот факт, что закупка техники в тех странах, где в ходу перечисленные валюты, обеспечивает российский рынок необходимой электроникой, уберегая его от дефицита. По всей видимости, здесь речь о западных санкциях, существенно ограничивших импорт из Нового света и Европы.

Второе преимущество в отказе от расчетов в евро и долларах, на которое указали источники издания – это возможность сдерживать и даже иногда снижать конечные цены, которые в данном случае не зависят от слабости рубля по отношению к евро или доллару. Также нет зависимости от западных платежных систем, а если расчеты ведутся в рублях, то у импортеров и вовсе нет необходимости нести издержки при конвертации в другие валюты. Это тоже положительно влияет на сдерживание процесса удорожания техники.

Работать «по классике» и в «цифре»

Полностью исключить расчеты в евро и долларах готовы не все отечественные поставщики электроники. В МТС рассказали изданию, что по-прежнему используют обе эти валюты, хотя деньги других стран, в том числе Китая, со счетов не сбрасывают.

Источник «Известий» в неназванном производителе электроники отметил, что импортеры готовы расплачиваться за технику не только фиатными, то есть реально существующими валютами. Трендом конца 2023 г. стало посредничество российских финансовых структур, которые предлагали импортерам расплачиваться по счетам в криптовалюте. Названия этих структур, как и условия их посредничества, собеседник издания раскрывать отказался.

Впрочем, пока не похоже, что крупные ритейлеры готовы отказаться от фиатных валют и полностью перейти на биткоины и другие виртуальные деньги. По словам другого собеседника издания, такой исход в обозримом будущем ждать едва ли стоит ввиду того, в России для этого нет необходимой законодательной базы. Впрочем, мелкие продавцы уже перешли на криптовалюту, добавил он.



