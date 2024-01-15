Российский рынок наушников вырос в полтора раза из-за подделок и китайских брендов

Продажи малоизвестных и ноунейм-брендов, а также заход китайских брендов с более низкой средней ценой обеспечили рост российского рынка наушников по итогам 2023 г.

Рост рынка наушников в России

Как стало известно CNews, российский рынок наушников по итогам 2023 г. вырос на 41% в количественном выражении и на 21% в денежном. По итогам прошедшего года, было продано 31 млн пар наушников на общую сумму 65,6 млрд руб. В 2022 г. рынок был значительно меньше: всего 22 млн пар наушников на 54,4 млрд руб., следует из отчета «Марвел-Дистрибуции».

В отчете отмечается значительный рост доли наушников от малоизвестных и ноунейм-брендов в денежном выражении на 41% при примерно том же уровне продаж, что и в 2022 г. (около 46%). Эксперты из «Марвел-Дистрибуции» объясняют это увеличением общего объема рынка наушников.

Россияне в целом стали чаще приобретать малоизвестные бренды наушников: в 2020 г. их доля на рынке равнялась 34%, в 2021 г. – 29%, а в 2022-2023 гг. она подскочила до 46%.

По данным отчета «Марвел-Дистрибуции», основным драйвером общего роста рынка стало снижение средней цены наушников за счет недорогих брендов из Китая и большого количества подделок, имитирующей товары популярных марок.

«Количество фейков выросло из-за того, что появилось много поставщиков, везущих электронику мелкими партиями "в чемоданах", а также в целом из роста объема "серого" импорта, подлинность которого практически невозможно контролировать», – объяснили причины роста количества «фейков» в «Марвел-Дистрибуции». По словам эксперта, на подделки можно наткнуться, даже покупая вещь по цене оригинала. Чаще всего подделывают популярные мировые бренды JBL и Marshall, так что покупателям нужно быть крайне внимательными при покупке известных марок даже на проверенных площадках.

Лидеры рынка

Несмотря на уход JBL из России после 24 февраля 2022 г., они заняли первое место по продажам наушников в количественном выражении – 7,9%, продав 2,44 млн устройств. На втором месте расположился китайский бренд Hoco (который, по мнению собеседника из «Марвел-Дистрибуции», забрал часть доли рынка JBL) с показателем 7,4%. Они реализовали 2,29 млн пар наушников. Замкнул тройку лидеров китайский Redmi (бренд от компании Xiaomi), заняв 6,2% рынка (их продажи составили 1,92 млн гарнитур).

В денежном эквиваленте уверенное лидерство сохранил Apple, чей официальный уход из России не помешал собрать более четверти всей прибыли. Американская корпорация заняла 27,5% рынка в денежном выражении и заработала 18,04 млрд руб., JBL расположилась на втором месте с долей 9,9%, продав своих устройств на 6,5 млрд руб., а третье место досталось китайскому бренду Honor с долей 5,1% (или 3,34 млрд руб.).

Пик продаж, по традиции, пришелся на предновогодние дни, когда всего за неделю было раскуплено 1,1 млн пар наушников. При том, что в среднем за год недельные продажи составляли 600-700 тыс. наушников.

Рост коснулся и игровых наушников

В категории игровых наушников также произошел серьезный рост с 2,1 млн единиц в 2022 г. до 3,1 млн шт. в 2023 г. Объем продаж вырос чуть больше, чем на половину – с 5,5 млрд руб. до 8,3 млрд руб.

Самыми продаваемыми геймерскими наушниками стала марка Bloody, которая принадлежит тайваньскому бренду A4Tech. Их было продано 406 тыс., что составляет 13,1% от общей доли рынка в количественном выражении. Второе место занял американский Razer, который продал 344 тыс. устройств за год и нарастил долю с 8,3% до 11,1%. Замкнул тройку российский Defender с долей 6,2%, продав 192 тыс. пар наушников.

В категории игровых наушников стоит отметить рост количества продукции собственных торговых марок розничных сетей с 8% до 11,2% в количественном выражении.

«Это довольно внушительный рост с учетом объема рынка. В условиях, когда потребитель ищет недорогие наушники и выбирает по сути из неизвестных или малоизвестных брендов, розничные сети с помощью незначительных маркетинговых вливаний могут переориентировать людей в сторону своего СТМ», — считают в «Марвел-Дистрибуции».