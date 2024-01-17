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Полковника Росгвардии посадили на шесть лет за закупки нерабочих БПЛА

Военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке комплексов «Орел-БПЛА», не соответствующих техническому заданию. Офицер, по данным следствия, пошел на «снижение боевой готовности морского отряда Росгвардии», чтобы успеть освоить бюджетные средства в срок, нарушение которого могло помешать его карьере.

Приговор суда

Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому заданию комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста, пишут РИА «Новости».

Волкова задержали в марте 2023 г. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 10 лет. Прокурор просил для подсудимого семь лет колонии общего режима.

«Назначить Волкову Сергею Евгеньевичу наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил решение судья Андрей Плужников. Лишать государственных наград его не стали.

Иск на 395,4 млн руб. ущерба, заявленный Росгвардией, передали в гражданское производство.

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Фото: wirestock / FreePik
Для защиты Крымского моста полковник Сергей Волков закупил беспилотники, не соответствующие техническому заданию

Волков вину не признал. По его словам, которые цитирует Forbes, комплексы были предназначены не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.

Закупка БПЛА

Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», по данным ТАСС, заключили госконтракт на 395,5 млн руб. на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с беспилотниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.

На заводе Волкова предупреждали, что закупаемые комплексы беспилотников имеют усеченный функционал и не могут выполнять задачи, поставленные перед Росгвардией, а именно выявлять дроны малого класса. Суд отметил, что комплексы боеспособны, но требуют «модернизации или дозакупки специальных изделий».

В итоге Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от их использования.

Сторона обвинения настаивала на том, что обвиняемый принял на вооружение эту технику, потому что иначе не успевал освоить бюджетные средства в срок, что могло негативно сказаться на его карьере.

Успеть к закрытию финансового года

В материалах уголовного дела, как писал Коммерсант в ноябре 2023 г., говорится, что в 2020 г. Росгвардия должна была приобрести два комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста.

Выполнение этой задачи было возложено на полковника Волкова. Однако он, как было установлено в ходе предварительного расследования, приступил к ее выполнению только в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года.

В связи с этим возникал риск возврата в бюджет средств, выделенных для приобретения комплексов, что могло привести к срыву исполнения поручения Президента России, в рамках которого и обеспечивалась транспортная безопасность.

Чтобы избежать негативных для себя последствий, Сергей Волков поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов «Орел-БПЛА», несмотря на их несоответствие техническому заданию.

Противоправные действия Сергея Волкова, говорится в материалах следствия, «повлекли за собой» существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, снижение боевой готовности морского отряда Росгвардии, в том числе по охране транспортного перехода через Керченский пролив.

Обвиняемый утверждал, что в силу занимаемой должности не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов для борьбы с беспилотниками, а также на их цену.

Анна Любавина

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