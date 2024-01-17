Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira

Миграция с западных ITSM-систем на российские решения продолжается. Группа компаний Softline отказалась от британского аналога Jira после его ухода из России и перешла на использование отечественной системы из-за наличия необходимого функционала и широкой кастомизации.



Softline перешла на российское ITSM-решение

Группа компаний (ГК) Softline осуществила переход на российскую ITSM-систему SimpleOne (аналог Jira от австралийского вендора Atlassian, который покинул Россию после 24 февраля 2022 г.). Об этом представители компании сообщили CNews.

Ранее они использовали аналогичную Jira ITSM-систему Axios от британского разработчика, который покинул отечественный рынок. Для замены платформы было выбрано отечественное решение от SimpleOne, которое удовлетворяло основным потребностям Softline: понятный интерфейс и широкие возможности для кастомизации, так как продукт должен использоваться не по «стандартному» сценарию и предоставлять возможность для расширения функциональности.

Компания Softline, будучи провайдером ИТ-услуг, имеет нестандартный сценарий использования ITSM-систем. Обычно такая система используется для обеспечения поддержки сотрудников организации и ее подрядчиков. В компании Softline этот класс продуктов применяется и для технической поддержки клиентов.

Фото: ГК Softline Миграция с иностранных ITSM-решений на российские продолжается

Руководитель отдела автоматизации ГК Softline Сергей Иванов рассказал: «На российском рынке ITSM-систем выделяются три основных игрока, предлагающих продукты с широким функционалом и возможностями кастомизации». По его словам, после внимательного анализа с небольшим отрывом выбор пал на систему от SimpleOne. Основными причинами стали наличие необходимого функционала, опыт специалистов Softline по работе с этим решением и более легкий переход к отечественному продукту.

Как проходила миграция

Первоначально предполагалось использование облачного решения, чтобы хранение данных и обслуживание серверов лежало на плечах вендора, однако внесение изменений в законодательство — запрет регулятора хранить данные на стороне третьего лица при обслуживании критической инфраструктуры — сделало необходимым развертывание локальной инфраструктуры.

Внедрение новой системы и ее адаптация под уже сложившиеся бизнес-процессы было проведено силами инженеров Softline. Команда специалистов осуществила перенос справочников, настройку процессов, а также реализовала сложную автоматизацию и провела настройку интерфейса.

Сергей Иванов сказал, что процесс миграции систем такого уровня часто сопряжен с определенными трудностями. «Основной проблемой стало то, что предыдущее наше решение мы использовали более 10 лет и за это время было внесено значительное количество индивидуальных доработок, специально адаптированных под наши бизнес-процессы», - пояснил он.

Завершение миграции и внедрение SimpleOne для других компаний

Завершающим этапом проекта стала кастомизация решения: был подключен мониторинг облачных инфраструктур, что, в свою очередь, потребовало дополнительных доработок. В результате система начала автоматически создавать заявки при наступлении определенных событий в инфраструктуре.

Кроме того, в рамках кастомизации были внедрены динамические списки, позволяющие автоматически изменять содержимое списка в зависимости от определенных условий или выбранных параметров. Это позволило упростить интерфейс, сделав его более удобным.

ГК Softline не только использует ITSM-систему SimpleOne, но и внедряет российские решения своим заказчикам, а также помогает успешно провести миграцию. Softline уже несколько лет сотрудничает с SimpleOne и активно развивает компетенции по внедрению и поддержке продуктов разработчика.

«Когда крупный интегратор, имеющий в своем портфолио большое количество разных продуктов, выбирает для собственного использования именно наше решение, это является для нас особенно ценным подтверждением того, что мы сделали отличный продукт», — заявил генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.