Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника

Басманный райсуд Москвы продлил арест Надежды Шаман, бывшей сотрудницы налоговых органов Санкт-Петербурга, на три месяца. По версии следствия, она собирала в служебным информационных ресурсах сведения о силовиках, расследовавших дело о мошенничестве ее сына, ИT-специалиста Александра Шамана.



Пенсионерка останется под стражей

Басманный райсуд Москвы продлил на три месяца арест Надежды Шаман, бывшей сотрудницы налоговых органов Санкт-Петербурга, помогавшей, по версии следствия, своему сыну, ИT-специалисту Александру Шаману, собирать сведения о силовиках, расследовавших в отношении него дело о мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсант».

Защита 73-летней подследственной, страдающей целым рядом заболеваний, в том числе и серьезных, и воспитывающей внука-инвалида пыталась добиться избрания ей меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Однако Басманный суд решил оставить фигурантку под стражей еще на три месяца, согласившись с мнением Следственного комитета России (СКР) о том, что обвиняемая может оказать давление на свидетелей и «скрыть принадлежащее ей имущество, подлежащее аресту».

Александр Шаман, 38-летний сын арестованной, с которым связано обвинение, ранее работал сразу в нескольких ИT-структурах — в занимавшемся тестированием информационной безопасности ООО «Системы искусственного интеллекта»; в компании-разработчике и производителе систем оперативно-разыскных мероприятий НЕОС, входившей в НТЦ «Протей»; в ИT-компании «ДОТ-Тех»; а также был советником директора НПП «Сигнал» по прикладным системам гражданского назначения.

По подсчетам представителей айтишника, общая сумма арестованного имущества членов семьи Шаман и их компаний составляет почти 600 млн руб.



Доводы адвокатов

Надежду Шаман обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 2 ст. 137 УК РФ, ч. 4. ст. 33 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Кроме состояния здоровья Шаман и ее внука-инвалида, адвокаты отмечали на заседании, что по предъявленным статьям не предусмотрено более четырех лет лишения свободы и по сложившейся практике чаще всего являются эти статьи являются «неарестными».

Представитель Генпрокуратуры тоже предлагал ограничиться домашним арестом. Но суд решил продлить срок содержания под стражей, тем более что в обвинение Надежде Шаман добавилось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвиняемая с конца ноября 2023 г. содержится в СИЗО-6 в Печатниках, в камере для бывших сотрудников силовых структур, поскольку в свое время работала старшим инспектором отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС по Санкт-Петербургу №21.

Заложница ситуации

Александр Шаман, которому заочно предъявили обвинение в 2023 г., уехал в Чили вместе с женой, тоже фигуранткой дела, работавшей в налоговой инспекции. Расследование касается взятки за прекращение проверки коммерческой организации.

«Своей же матери Надежде Шаман, также работавшей в налоговых органах и имевшей доступ к служебным информационным ресурсам, Шаман в 2018–2020 гг. поручил собирать сведения о должностных лицах, участвующих в раскрытии совершенного им преступления», — рассказали в СКР.

Александр Шаман свою причастность к преступлениям отрицал и размещал в сетях видео, в котором утверждал, что причиной его преследования якобы стал отказ помочь в оперативной комбинации, целью которой было задержание полицейского оперативника.

Один из адвокатов Шамана, заявил, что его клиент, как специалист в сфере ИT-технологий, не раз участвовал в раскрытии различных крупных афер.

Александр Шаман утверждал, что много раз пытался связаться со следователями СКР, чтобы дать объяснения, но понимания не нашел, а его мать просто оказалась «заложником ситуации».

Дело Александра Шамана

В 2018 г. в Санкт-Петербурге, как сообщили в СКР, Александр Шаман получил от своей супруги Екатерины Шаман сведения о проверке финансовой деятельности коммерческой организации.

Речь идет, как выяснил «Коммерсант», о проверке АО «Управляющая компания объединенного петербургского энергостроительного консорциума» (АО УК ОПЭК) сотрудниками УЭБиПК регионального главка МВД.

Через посредника Александра Иванова Шаман сообщил генеральному директору этой организации о возможности дачи взятки в размере 23 млн руб. за прекращение проверочных мероприятий.

«В действительности повлиять на принятие такого решения Шаман не мог и денежные средства намеревался похитить. Ими была получена первая часть требуемой суммы в размере 4 млн руб. При получении второй части денег Иванов, выступавший посредником, был задержан сотрудниками ФСБ России», — сообщили в следственных органах.

Иванова приговорили к 2,5 года колонии общего режима и обязали возместить ущерб в размере 4 млн руб., но приговор отменили и начали новое расследование после того, как он официально заявил, что на самом деле являлся посредником в передаче взятки, которую оперативникам намеревался дать Александр Шаман.