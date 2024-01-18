Российских ИТ-шников ждет армия, если не подать документы на отсрочку. Начинается прием заявок, сроки ограничены

В России приближается весенний призыв в ряды вооруженных сил, под который могут попасть и ИТ-специалисты, если они не отправят заявку на отсрочку. Предоставить отсрочку могут только сотрудникам аккредитованных ИТ-компаниий – это обязательное условие. Крайний срок подачи – до 6 февраля 2024 г.

Успеть до Дня «икс»

Минцифры России готовится открыть прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов ввиду приближающегося весеннего призыва. Приниматься они будут в течение всего лишь двух недель, но если не успеть в отведенный срок, то риск переехать в казарму резко возрастет.

Это касается как 18-летних юношей, так и 29-летних взрослых мужчин – российские поначалу власти намеревались поднять верхнюю и нижнюю возрастные границы призывников на три года, но в итоге ограничились только первой.

В Минцифры отдельно подчеркнули, что российские ИТ-специалисты мужского пола, которым до 31 декабря 2023 г. исполнилось 27 лет, и которые успели до этого времени быть зачислены в запас по достижению этого возраста, призыву в армию не подлежат.

Срок подачи заявок на отсрочку – с 22 января по 6 февраля 2024 г., то есть у желающих подать такое заявление будет всего лишь немногим более двух недель. До 10 февраля 2024 г. работодатель формирует и отправляет список в Минцифры. После этого до 2 марта 2024 г. Минцифры будет передавать заявки в Минобороны, а решение о предоставлении или непредоставлении отсрочки будет выдавать призывная комиссия в период с 1 апреля по 15 июля 2024 г.

Как подать заявку

Озаботиться возможностью не попасть в армию в период весеннего призыва должен сам ИТ-специалист. Для этого ему нужно в первую очередь работать в аккредитованной Минцифры ИТ-компании, во вторую – иметь личный кабинет на «Госуслугах».

После отправки работником заявления оно отобразится в личном кабинете работодателя. Если все заполнено верно, то от него потребуется подтверждение – это обязательное условие.

Возможность самостоятельного отправки заявления появилась у ИТ-специалистов в начале 2023 г. До этого заявки составляли исключительно работодатели.

Если ИТ-специалист по различным причинам не зарегистрирован на «Госуслугах», то работодатель может подать заявку за него. Заводить личный кабинет на портале госуслуг необязательно.

Дополнительные условия

Право на отсрочку от армии получает ИТ-сотрудник аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 30 лет. При этом у него обязательно должно быть профильное высшее образование, согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования №490, утвержденному постановлением Правительства России от 28 марта 2022 г. С одной стороны, это лишает часть ИТ-шников защиты от призыва, с другой – в этом перечне приведено несколько десятков специальностей, в той или иной степени связанных с информационными технологиями, в том числе «Картография и геоинформатика», «Фотоника и оптоинформатика», «Мехатроника и робототехника», «Интегрированные системы летательных аппаратов» и пр.

К обязательным условиям также относятся работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня, которая по закону не должна превышать 40 часов в неделю. Продолжительность работы в период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г.: не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании. Аккредитация должна быть оформлена до 10 февраля 2024 г.; не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях. Аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы; менее 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ‑компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

С каких пор ИТ-шников не берут в армию

Отсрочка от армии для ИТ-специалистов действует в России с весны 2022 г. Ее появление совпало по времени с массовым оттоком российских ИТ-шников за рубеж.

На протяжении почти двух лет власти постепенно упрощали процесс получения такой отсрочки, в частности, разрешили ИТ-специалистам самим подавать заявки, не делегируя это руководству. Единственное усложнение – увеличение верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, из-за чего многие 27-28-летние российские мужчины должны дважды в год (во время осеннего и весеннего призывов) тратить время на составление заявок и ожидание решения призывной комиссии. Также осенью 2023 г. CNews писал, что система с отсрочками работает не всегда. ИТ-специалистам, которым полагается отсрочка от армии, все равно приходят повестки. Тех, пошел в военкомат, отправляют в казармы. Призывники судятся с военкоматами и выигрывают дела, но до вынесения вердикта они вынуждены служить, теряя время и зарплату.