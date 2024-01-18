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Дональд Трамп: Я не допущу цифрового доллара. Он даст властям полный контроль над деньгами граждан

Дональд Трамп заявил, что не допустит создания цифрового доллара, если станет президентом США. Он считает, что это приведет к «правительственной тирании» и даст властям абсолютный контроль над финансами американцев.

Трамп против цифровой тирании правительства

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил против выпуска цифрового доллара, заявив, что он хочет «защитить американцев от правительственной тирании», пишет Bloomberg.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка», — заявил Трамп на предвыборном выступлении в Нью-Гэмпшире 17 января 2024 г., — Такая валюта даст федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали».

Обещание Трампа предотвратить появление цифровой валюты, как считает издание, усиливает его популистскую привлекательность.

С аналогичным предвыборным обещанием выступал один из главных соперников Трампа — губернатор Флориды Рон ДеСантис (Ron DeSantis).

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Фото: Kandinsky
Денежная стратегия Дональда Трампа в представлении нейросети Kandinsky

Вивека Рамасвами (Vivek Ramaswamy), еще один кандидат, который отказался от участия в выборах и поддержал Трампа, тоже был противником цифровой валюты и сторонником массового дерегулирования криптовалютной индустрии.

Дебаты о цифровой валюте в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, как писало издание в октябре 2023 г., изучает возможность введения цифрового доллара (CBDC), но еще не приняла решения и не будет двигаться вперед в этом вопросе без поддержки законодателей и исполнительной власти.

«Изучение как внутренних, так и международных экспериментов может помочь лицам, принимающим решения, понять, как мы можем наилучшим образом поддерживать ответственные инновации, которые гарантируют безопасность и эффективность платежной системы США», — сказал заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр (Michael Barr). Он не назвал сроки принятия решения о том, рекомендовать ли такой шаг.

Предложение о выпуске в США виртуальной валюты центрального банка вызвало значительную оппозицию со стороны консерваторов, которые утверждают, что это позволит федеральному правительству использовать власть для запрета тех или иных покупок.

Глава ФРС Мишель Боуман (Michelle Bowman) признала, что CBDC может иметь непредвиденные последствия для банковской системы США и вызвать проблемы конфиденциальности.

Сторонники нововведения считают, что цифровая валюта в США может ускорить цифровые транзакции, повысить финансовую доступность и снизить стоимость электронных платежей. Они не отрицают идею контроля и говорят, что CBDC также облегчит обнаружение мошенничества и отмывания денег.

Цифровая валюта в России

В России юридически признаются денежные единицы иностранных государств, выпускаемые в цифровой форме. При этом цифровая валюта должна находиться в обращении и являться законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства.

Закон о внедрении третьей российской формы нацвалюты (цифрового рубля в дополнение к наличным и безналичным рублям) вступил в силу 1 августа 2023 г., как писал CNews. Тестирование операций с реальными цифровыми рублями Банк России начал 15 августа 2023 г. В пилоте приняли участие 13 банков: «Альфа-банк», «ВТБ», «Газпромбанк», и другие.

О своем нежелании пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту, в опросе маркетплейса «Выберу.ру» в марте 2023 г. заявили 28% респондентов.

Анна Любавина

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