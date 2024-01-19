Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году

Средние цены на российское ПО в корпоративном сегменте за 2023 г. выросли на 10–20% и продолжат расти в 2024 г. В Минцифры обсуждают механизмы сдерживания цен, несмотря на то, что крупные разработчики уже подписали хартию о неповышении цен на свои продукты, хоть и назвали это «ограничением свободной ценовой конкуренции».

Цены на ПО растут

Средние цены на российское ПО в корпоративном сегменте за 2023 г. выросли примерно на 10–20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные центра компетенций по ИT-инфраструктуре компании «Крок».

Оценку повышения стоимости ПО на 10–20% подтвердили изданию в ГК «Цифра».

Такую динамику цен опрошенные эксперты объясняют повышенным спросом на российское ПО и увеличением стоимости разработки, в том числе из-за роста зарплат разработчиков.

Причины роста

Динамика цен отличается в зависимости от класса ПО и во многом связана с тем, что вендоры регулярно выпускают новые версии продуктов, считают в «Крок».

Фото: ededchechine на Freepik Цены на российское ПО в 2023 г. выросли на 10-20%

Чаще всего российские аналоги, используемые рынком, — это разработанный с нуля софт. Поставщики таких решений стремятся покрыть затраты на разработку и закладывают их в стоимость как лицензий и техподдержки, так и внедрения продукта, сказал изданию директор портфеля решений в области информационной безопасности «Нота Купол» (холдинг «Т1») Игорь Душа.

Управляющий директор компании «Норбит» (входит в ГК «Ланит») Владимир Вертоградов связывает динамику цен на программные продукты с тем, что «вендоры теперь не дают скидки даже при условии обязательного внедрения, хотя раньше при низком спросе предлагали».

Взрывной рост спроса на российское ПО начался в 2022 г., когда с российского рынка начали уходить западные вендоры. В период с марта по апрель 2022 г. рост составил до 10 раз. Крупные потребители российского софта в апреле 2023 г. даже обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию.

После этого несколько важных для российской софтверной отрасли российских ИТ-компаний в июне 2023 г. подписали хартию о неповышении цен на свои продукты, хоть и назвали изложенные в документе меры «ограничивающими свободную ценовую конкуренцию».



Факторами роста стали сложности с закупкой оборудования, обязательность импортозамещения, а также увеличение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения.

Как сообщали CNews представители «Авито работы», за 2023 г. год средние предлагаемые зарплаты в сфере информационных технологий выросли с 53,7 тыс. руб. до 64,4 тыс. руб., то есть на 20%.

Меры для сдерживания

Цены на софт продолжат расти и в 2024 г., сказал «Коммерсанту» Швыдченко: на рынке есть спрос, и параллельно увеличиваются расходы на разработку из-за сохраняющегося дефицита кадров и конкуренции за них. Также, по мнению эксперта, во всех сегментах рынка «есть та или иная нехватка качественных продуктов и решений».

В хартии о неповышении цен на свои продукты, которую подписали ОС «Базальт СПО» («Альт») и «Ред софт» («Ред ОС»), а также создатели офисного пакета «Мой офис», компании «Труконф», «Серчинформ», IVA Technologies, «Код безопасности», СКБ «Контур», говорится о добровольном ограничении предельного годового повышения цены на программные продукты максимальным ценовым порогом.

«Максимальный ценовой порог определяется как цена на программный продукт на ту же дату предыдущего года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен по данным Росстата, плюс 15% от этой скорректированной цены, — говорят участники инициативы. — В случае продажи ПО не напрямую, а через канал (дистрибьюторы, дилеры и др.) максимальный порог относится к рекомендованной розничной цене (РРЦ) или цене для конечного пользователя».

Но в Минцифры сказали изданию, что все равно «обсуждают с ассоциациями механизм работы с возможными обращениями со стороны заказчиков по вопросам цен».

Речь идет о создании специальной «этической комиссии» на базе отраслевых ИT-ассоциаций, пояснил исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин. Предполагается, что комиссия будет разбирать возможные случаи завышения цен на ПО и в отдельных случаях согласовывать компаниям повышение цены на софт выше формулы, определенной хартией.