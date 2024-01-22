CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Техника
|

Apple не хочет рвать с Россией. Компания оплатила 1,2 млрд рублей штрафов

Американская корпорация не спешит разрывать отношения с Россией, несмотря на поддержку западных санкций. Apple оплатила штраф от федеральной антимонопольной службы в 1,17 млрд руб.

Миллиардный штраф для Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что 19 января 2024 г. американская корпорация Apple оплатила штраф в 1,17 млрд руб., наложенный на нее ведомством в июле 2022 г.

Причиной стал запрет компании для разработчиков iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами собственной платформы App Store и использования альтернативных способов оплаты. Компания взимает комиссию в 30% за каждую покупку через свой магазин приложений.

ФАС обнаружила в этом нарушение российского антимонопольного законодательства и наложила штраф.

apple7001.jpg

Фото: Andreas M / Фотобанк Unsplash
Apple продолжает выполнять обязательства в России

CNews сообщал в феврале 2023 г., что Apple заплатил штраф в 906 млн руб. по аналогичным причинам.

«Лаборатория Касперского» против Apple

В том же тексте описывается кейс российской ИБ-компании против американской корпорации. Все дело в том, что софт «Касперского» дублировал функцию экранного времени от Apple и они приняли решение вырезать некоторые функции из Kaspersky Safe Kids.

Затем, компания и вовсе начала удалять иные приложения, которые могли бы помешать популяризации американского софта. «Лаборатория Касперского» пыталась договориться с Apple, но была проигнорирована.

В марте 2019 г. российская компания обратилась в ФАС с жалобой и требованием разбирательства против американского гиганта. Расследование началось в августе 2019 г.

Apple против государства российского

В феврале 2022 г. корпорация поддержала западные санкции против России и перестала продавать технику. Однако, спустя несколько месяцев, в июне 2022 г. подала жалобу на вердикт ФАС в Арбитражный суд Москвы, но она была отклонена.

Российский суд изучил правила самой Apple по разработке мобильных приложений и пришел к выводу, что действия корпорации нарушают ее же собственные правила.

Apple оставила попытки сопротивления в суде и, как стало известно, 19 января 2024 г. средства поступили в бюджет России.

Дмитрий Федонин

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

«Пулково» закупает СХД и сервера на Intel на 85 миллионов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще