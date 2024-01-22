Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование

Хорошевский суд прекратил слушания по делу о нарушении авторских прав на российский коммуникационный сервер CommuniGate Pro. Потерпевшей по делу признана Анна Бутенко, дочь скончавшегося в 2018 г. программиста Владимира Бутенко. Нанесенный ей ущерб следствие оценило в 304,2 млн руб.



Слушания прекращены

Хорошевский суд прекратил слушания и отправил на доследование по делу о нарушении авторских прав на российский коммуникационный сервер CommuniGate Pro, услугами которого пользуются многие компании и госорганы, пишет «Коммерсант».

Материалы дела в отношении бывших гендиректоров компании «СталкерСофт» Александра Малышева и Марии Тришиной, а также технического директора Дмитрия Акиндинова направлены обратно в прокуратуру. Одной из причин такого решения суда, по данным издания, стали сомнения в выводах экспертизы, лежащей в основе обвинения.

По подсчетам следствия, действия фигурантов причинили ущерб правообладателям в размере 304,2 млн руб. Потерпевшей по делу признана Анна Бутенко, дочь программиста Владимиром Бутенко, скончавшегося 29 августа 2018 г. Ее представители оценивают ущерб в сумму в три раз большую.

Фигуранты дела вины не признают. Малышев, которого следствие считает организатором преступления, умер в 2022 г.

Решение Хорошевского суда о возврате материалов дела на дополнительное расследование уже опротестовано.

Конфликт вокруг CommuniGate Pro

CommuniGate Pro представляет собой платформу для создания корпоративных коммуникационных систем — от масштабов небольшого офиса до высоконагруженных кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» стало головным офисом, центром компетенций группы компаний CommuniGate Systems.

С 2020 г. «СталкерСофт» вел судебные споры «с представителями иностранных государств» о правах на разные версии CommuniGate Pro.

Оппонентом «СталкерСофта» в конфликте выступала дочь создателя исходных версий продукта — Анна Бутенко, а также зарубежные юридические структуры, бенефициаром которых она является по праву наследования. После кончины отца Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с руководством «СталкерСофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик.

Кому теперь принадлежат права?

Хорошевский районный суд Москвы решил дело 23 сентября 2022 г. в пользу Анны Бутенко — распоряжаться сервером CommuniGate Pro будет только она, а не АО «СталкерСофт».

«Признать Анну Бутенко правообладателем программы для ЭВМ “CommuniGate Рто v 6.2” под регистрационным номером 2020661864 от 1 октября 2020 г. и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие изменения в сведения о государственной регистрации программы в части указания правообладателем», — говорится в решении суда.

То же касается программы CommuniGate Рго v 6.3. В реестр российского ПО при Минцифры за авторством «СталкерСофта» внесена именно она. Всем остальным участникам спора распоряжаться и использовать рассматриваемые программы было запрещено.

После вынесения судебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «СталкерСсофт») прекратила распространять лицензии на данное ПО. Это следует из сообщения организации на ее сайте, которое она опубликовала 13 июля 2023 г. Компания отметила, что все лицензии на CommuniGate Pro, приобретенные ранее, функционируют в полном объеме, обязательства по техподдержке пользователей CommuniGate Pro, не связанные с изменением исходного кода и не противоречащие решению суда, также будут выполняться в прежнем объеме и сроках.



Теперь правами на продукт и версии CommuniGate Pro является созданная Анной Бутенко АО СБК («Система безопасных коммуникаций»). Роспатент завершил перерегистрация исключительных прав в октябре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители СБК. В сообщении говорилось также, что СБК займется развитием продукта.