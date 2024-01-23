Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung

Дистрибьютор VVP Group выкурил или арендовал линию по производству телевизоров на мощностях калужского предприятия Samsung. Компания планирует начать производство техники — пока только телевизоров.



Покупка или аренда

Компания VVP Group начнет выпускать электронику на мощностях калужского предприятия Samsung (принадлежит ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке электроники.

Компания, по словам одного из собеседников издания, выкупила или арендовала линию по производству телевизоров и планирует выпускать технику как под своей маркой, так и для других компаний. По данным учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, VVP Group приобрел калужский завод у Samsung и сделка может предполагать право обратного выкупа.

Управляющий директор направления крупной бытовой техники компании «Марвел-Дистрибуция» Дмитрий Левин назвал продажу с правом обратного выкупа «разновидностью аренды, позволяющей в нужное время вернуть актив». Оценить сделку он не берется, поскольку стоимость таких активов «сейчас скорее политическая, чем рыночная», отметил он и добавил, что «линия телевизоров небольшая».

Выручка ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга» в 2022 г. составила 27,4 млрд руб. при чистом убытке в размере 6,9 млрд руб. В 2021 г. ее выручка была намного больше — 69,5 млрд руб. при чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб. Компания на 100% принадлежит Samsung, представитель которой заявил «Коммерсанту», что продавать «мощности в Калуге не планируется».

VVP Group (ООО «Центр дистрибьюции») принадлежит Ирине Сибирцевой. Основной вид деятельности — оптовая торговля электротоварами, производство коммуникационного оборудования и др. Выручка в 2022 г. составила 18,5 млрд руб., чистая прибыль 1,2 млрд руб.

Холодильники остаются не у дел

Иманов уточнил, что VVP Group в будущем планирует начать в Калуге производство стиральных машин, но из-за сложности процесса отладки этот процесс займет больше времени, чем запуск производства телевизоров.

С этим не согласен собеседник издания среди ритейлеров. По его мнению, налаживать производство стиральных машин и холодильников на заводе Samsung невыгодно из-за больших затрат по сравнению с уже локализованными конкурентами, а также сложностью продажи готовой продукции из-за завышенной цены. «Но телевизионная техника должна быть востребована у китайских и российских производителей, ее контрактную сборку проще запустить на южнокорейском заводе», — сказал он.

Заводы Samsung по производству телевизоров и крупной бытовой техники — это два разных сборочных производства, которые могут работать независимо, объяснил Левин: «Если производство стиральных машин и холодильников не планируют запускать, то, скорее всего, эти мощности просто не вошли в сделку».

Покинутые заводы

Калужский завод Samsung приостановил работу в конце марта 2022 г., однако в июне 2022 г. частично возобновилась. В компании объясняли, что произведенную технику будут поставлять в страны ближнего зарубежья, и россиянам она не достанется.

Российские производители бытовой техники присматривались к заводу Samsung, а также к производствам LG и Bosch, которые тоже ушли из нашей страны. В числе заинтересованных назывались Kuppersberg и Schaub Lorenz, производители холодильников, вытяжек и варочных панелей. Покинутыми заводами интересовался и китайский Hisense, и как минимум два иранских вендора, которые очень хотели видеть свою технику на витринах российских магазинов.

В декабре 2023 г. CNews писал о финальной стадии переговоров LG и российского ритейлера DNS о сдаче в аренду заводских мощностей в поселке Дорохово в Рузском районе Московской области. Тогда же «Коммерсант» сообщил, что Bosch находится на финальной стадии продажи турецкому Can Holding своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом.