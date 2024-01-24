Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля
8 февраля CNews приглашает принять участие в конференции Business Process Management 2024.
8 февраля CNews приглашает принять участие в конференции Business Process Management 2024.
С докладом выступят:
Вячеслав Подгорнов, начальник отдела цифровизации бизнес-процессов, группа «Московская Биржа»;
Александр Бочкин, основатель «Инфомаксимум»;
Виталий Акуличев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети Центр»;
Екатерина Ремизова, директор по качеству, SimbirSoft;
Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Илья Батай, директор по ИТ, банк «Синара»;
Зиля Азнабаева, начальник отдела бизнес-анализа, «Совкомбанк Факторинг»;
Максим Тарасов, руководитель практики, ГМК «Норильский никель»;
Никита Уржумов, руководитель проекта внедрения корпоративной BPMS, «Магнит»;
Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций, «Мосинжпроект»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Сергей Карамышев, менеджер ИТ, «ИТ ИКС 5 Технологии».
Основные темы конференции
Российский рынок BPM
- Как развивался российский рынок BPM в 2023 году?
- Насколько зрелыми оказались российские BPM-системы?
- В каких направлениях осуществляется развитие BPMS?
- Какие отрасли особенно активно внедряют BPMS?
- Насколько удобны low-code и no-code возможности?
- Как low-code и no-code влияют на сроки и стоимость проекта?
Технологии
- Какие возможности необходимы современной BPMS?
- Low Code/No code в BPMS.
- RPA в управлении бизнес-процессами.
- BPMS — не только процессы, но и базы данных, и интерфейсы.
- Мультиплатформенные BPMS.
Как компании применяют BPMS
- Почему BPMS должна стать платформой цифровизации предприятия?
- Как обосновать необходимость внедрения BPMS в компании?
- Решение от вендора или собственная разработка?
- Как выбрать идеальную BPMS?
- Проекты внедрения BPM — сложности и успехи.
- Как сформировать идеальную команду для внедрения BPM.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.