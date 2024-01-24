В России хотят отключать майнерам криптовалют электричество на срок до 500 часов в год

НИУ ВШЭ предложил создать для майнеров дополнительную категорию потребителей электроэнергии, которую можно будет отключать от сети на срок до 500 часов в год, то есть почти на 21 день. Такая мера должна решить проблему энергодефицитных регионов России. Она может стать альтернативой предложенному Минэнерго кратному увеличению тарифов на электричество для майнинг-центров, что может погубить отрасль, как считают участники рынка.



Четвертая категория энергопотребителей

Майнеров могут начать отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год (почти 21 день), чтобы решить проблему энергодефицита в некоторых регионах России. Такое предложение содержится в исследовании НИУ ВШЭ, которое провели по заказу Ассоциации промышленного майнинга и направили в Правительство, как пишут «Известия».

Майнеров стоит выделить в новую категорию потребителей, которую будет позволено отключать на более длительный срок, говорится в исследовании.

Сейчас есть три категории надежности электроснабжения. Домохозяйства можно отключать от электроэнергии только на 72 часа за год и не более 24 часов подряд. У двух других категорий потребителей этот срок определяется договором, однако некоторые предприятия нельзя отключать вовсе (поскольку им требуется резервный источник питания).

Альтернатива повышению тарифов

Четвертую категорию нужно ввести, и участники рынка спокойно будут в ней работать, сказал изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он отметил, что майнеры достаточно неприхотливы и могут безболезненно отключаться от сети по предупреждению.

Фото: wirestock / FreePik Майнеров предлагают выделить в отдельную категорию энергопотребителей с возможностью отключения от сети на срок до 500 часов в год

Предложенный инструмент может устроить всех, считает и директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его словам, это допустимо для бизнеса, и майнеры готовы идти на компромисс.

Такое решение может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз, отмечается в исследовании.

Министерство опубликовало проект постановления Правительства о введении такой меры 29 декабря 2023 г. Об этой инициативе CNews писал в сентябре 2023 г. Участники рынка говорили тогда, что нововведение убьет всю российскую майнинг-отрасль, что оно негативно отразится на добросовестных участниках рынка и не коснется недобросовестных, которые незаконно подключают оборудование к электросетям и платят по тарифам для физлиц.

Резкую индексацию тарифов на электричество для майнеров планировалось осуществить в регионах, где наблюдается энергодефицит и есть риски нарушения энергоснабжения. В первую очередь это касается Бурятии и Забайкальского края, а также в этом списке есть и Иркутская область — российская Мекка для майнеров со всего мира.

Энергодефицит

Добыча криптовалюты в России переживает период бурного роста. Из-за западных санкций стало сложнее использовать рубль в международных транзакциях, но зато его по-прежнему просто переконвертировать в криптотокены, которые принимаются во всех странах. Согласно статистике Минфина России, к июню 2023 г. российские криптошахтеры добывали токены на сумму, эквивалентные почти $4 млрд в год.

В январе 2024 г. «Интерфакс» сообщил, что «Россети Сибирь» зафиксировали рост объемов незаконного майнинга по итогам 2023 г. в ряде регионов Сибири. Ущерб от его деятельности превысил 60 млн руб. В сообщении говорится также, что работа майнеров повлияла на возникновение сбоев и аварий на сетях во время массовых отключений в период морозов в начале 2024 г.

Проблема «серого» майнинга заключается в бездоговорном энергопотреблении в больших объемах. Непрерывное высокое потребление ухудшает качество электроэнергии, перегружая и выводя из строя элементы сети, пишет агентство.