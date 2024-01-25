Сбежавшие из России техногиганты с мировым именем попали в финансовый ад. Прибыль растворяется в воздухе, убытки непомерно растут

2023 г. завершился для многих ИТ-компаний, покинувших российский рынок, финансовыми проблемами. Корпорации с мировым именем (Nokia, Ericsson, Samsung, LG) одна за одной рапортуют об убытках, в том числе и те, которые считаются если не монополистами, то уж точно крупнейшими игроками в своей отрасли.

Деньги испаряются

Крупные ИТ-компании с мировым именем начали публиковать финансовые отчеты за IV квартал 2023 г., а также за 2023 г. в целом. Для многих из них минувший год оказался очень непростым с точки зрения баланса выручки и чистой прибыли – у значительной их части из чистого остался только убыток. Что примечательно, почти все ИТ-компании, столкнувшиеся с финансовыми неурядицами, в разное время покинули российский рынок в знак протеста против событий, начавшихся 24 февраля 2022 г.

В качестве примера можно привести южно-корейскую компанию LG. Это один из крупнейших производителей бытовой и кухонной техники, а также домашней электроники. В недавнем прошлом она также выпускала и смартфоны, но весной 2021 г. закрыла свое мобильное подразделение, проиграв тем самым Samsung, Apple и целой когорте китайских производителей.

Корейцы сдают позиции

Из России LG ушла одной из первых, совершив побег весной 2022 г. По прошествии немногим менее двух лет компания отчиталась о чистом убытке – в IV квартале 2023 г. (1 октября – 31 декабря) он составил 76,4 млрд вон или около $57,3 млн.

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С одной стороны, это несколько раз меньше чистого убытка за IV квартал 2022 г. достигшего 212,4 млрд вон. С другой же, III квартал 2023 г. (1 июля – 30 сентября) компания завершила с чистой прибылью на уровне 482 млрд вон.

Суммарный 2023 г. LG удалось завершить с выручкой на уровне 84,23 трлн вон. Она, конечно, выросла, но лишь на 0,9% год к году. Чистая прибыль компании за отчетный период, напротив, просела сразу на 38% – ее падение остановилось на отметке в 1,151 трлн вон.

У компании Samsung, повернувшейся к России спиной в марте 2022 г. тоже не все гладко. Отчет за IV квартал 2023 г. и за весь год в целом на момент выхода материала она не успела подготовить, но есть официальная статистика за III квартал 2023 г., в котором ее чистая прибыль рухнула на 38% год к году.

Этот показатель составил 5,84 трлн вон против 9,39 трлн вон годом ранее. Снизилась и операционная прибыль компании, притом сразу на 78% – до 2,43 трлн вон. А если рассматривать результаты исключительно подразделения по выпуску полупроводников (Samsung – один из мировых лидеров в этой сфере), то отчетный период оно завершило с убытком в размере 3,75 трлн вон.

Общая выручка Samsung за III квартал 2023 г. скатилась на 12% год к году до 67,4 трлн вон.

Когда связь перестает приносить деньги

Одним из серьезнейших ударов по России стал уход из страны двух европейских компаний – шведской Ericsson и финской Nokia. Это одни из крупнейших в мире поставщиков базовых станций для сотовых сетей, а в случае России они и вовсе были чуть ли не единственными наряду с китайской Huawei, которая тоже отвернулась от России.

Уход этих компаний означает, что они больше не поставляют свое оборудование в страну по официальным каналам. Операторам приходится прибегать к помощи параллельного импорта, сложные логистические цепочки которого негативно влияют на сроки поставки любой техники и ее конечную стоимость.

Для Ericsson IV квартал 2023 г. завершился выручкой 71,88 млрд шведских крон (около $6,88 млрд), что на 16% меньше, чем годом ранее – 85,98 млрд крон ($8,23 млрд). Чистая прибыль компании за отчетный период рухнула на 45% – год назад она была в пределах 6,19 млрд крон, а теперь – лишь 3,41 млрд крон ($0,33 млрд).

Годовая выручка Ericsson снизилась упала примерно на 3% год к году до 263,35 млрд крон (около $25,21 млрд), а от чистой прибыли не осталось и следа. Зато появился чистый убыток в размере 26,1 млрд крон ($2,50 млрд), хотя всего год назад у Ericsson была чистая прибыль – 19,1 млрд крон ($1,83 млрд).

Ericsson списывает все это на ситуацию в глобальной макроэкономике. Но нельзя не отметить, что операторы связи как развивали свои сети, так и продолжают это делать, несмотря на геополитику, однако сетевое оборудование компании в 2023 г. продавалось на 11% хуже, чем год назад. Облачное ПО показало снижение выручки на 5%.

Схожая ситуация и у компании Nokia. IV квартал 2023 г. он завершила с 23-процентным падением выручки (до 5,707 млрд евро с 7,449 млрд евро) и чистым убытком на 33 млн евро против 3,15 млрд евро чистой прибыли в последней четверти 2022 г.

Выручка компании в сфере оборудования для сотовых сетей за год сократилась на 17%, а в сфере сетевой инфраструктуры - на 26%. Облачный бизнес компании просел на 8% по размеру выручки.