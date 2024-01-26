У России собственная гордость. Пока во всем мире запрещают удаленку, россиянам разрешают работать из дома, лишь бы не уволились. Опрос

В России становится все больше компаний, практикующих удаленный или гибридный режим работы сотрудников. В других странах, особенно в США, тенденция обратная – работодатели сгоняют работников в офисы, пугая санкциями. Но российский бизнес вынужден «любить» удаленку – без нее он рискует лишиться сотрудников, которых и так не хватает.

Забыть офис как страшный сон

В России зафиксировано острый приступ «любви» работодателей к удаленной форме взаимодействия с сотрудниками. Как сообщили CNews представители компании-разработчика HRTech-решений «Поток», к концу 2023 г. почти половина российских компаний предлагали своим работникам перестать ездить в офис и работать, откуда удобно.

Согласно статистике «Потока», такая опция доступна в 48% российских компаний. Часть из них предлагают полноценную удаленную работу, когда сотрудник если и появляется в офисе, то пару раз в год и то по собственному желанию.

Другая часть таких компаний внедрила так называемый «гибридный» режим работы. Он подразумевает, что несколько рабочих дней сотрудникам все же придется приезжать в офис, а остальное время они вольны работать за его пределами – хоть из дома, хоть из парка или кафе, хоть с пляжа.

За рубежом тренд совсем другой. Компании, например, IBM и Google, заставляют людей работать именно в офисе, пугая запретами на повышение по службе и отказами в росте зарплат.

Небескорыстная любовь

Может показаться, что российский бизнес, наконец, оценил все преимущества удаленной работы и по своей воле дал своим сотрудникам возможность избегать офиса как можно дольше. Но нет, причина того, что в 48% компаниях страны есть или удаленка, или гибридный режим, совсем в другом – работодатели просто пытаются удержать сотрудников в условиях всероссийского кадрового голода.

В современных российских реалиях дефицит кадров ощущается в очень многих сферах, и ИТ – не исключение. По данным главы Минцифры Максута Шадаева, на август 2023 г. в стране не хватало около 700 тыс. различных ИТ-специалистов. Часть из них уехали из страны весной 2022 г., другие перебрались за границу после сентября 2022 г. но многие покинули Россию еще раньше – в 2020 г.

Представители компании-разработчика HRTech-решений «Поток» сообщили CNews, что многие работодатели начали делать ставку на комфортные условия работы для своих сотрудников, лишь бы те не писали заявление по собственному желанию и не уходили к конкурентам или в другие сферы. Возможность удаленной работы – как раз одна из мер повышения комфорта труда.

Или диван с ноутбуком, или заявление на стол

В сегменте информационных технологий удаленная работа особенно в цене, поскольку многие входящие в него профессии не требуют обязательного присутствия в офисе. К концу 2023 г. более трети открытых вакансий (около 40%) для ИТ-специалистов в России имели в списке предложений возможность работать откуда угодно. В 2022 г. таких вакансий было немного меньше – лишь 25% от общего числа.

Как сообщал CNews, за последние два года из России уехало немало ИТ-шников с богатым багажом знаний и опыта – мидлов и сеньоров. Восполнить потери внутри страны пока не представляется возможным – джуны, едва выпустившиеся из вузов или получившие сертификат выпускника онлайн-школы, будут годами набираться знаний и опыта. Поэтому работодатели вынуждены привлекать опытных релокантов – эти специалисты могут запросто найти себе работу в своей новой стране или за ее пределами, если не предложить им выгодные условия сотрудничества.

Некоторые российские компании пытаются искать ИТ-специалистов в различных российских городах и предлагают им переехать в город, где находится офис фирмы. Но количество тех, кто соглашается на переезд внутри страны, исчезающе мало – все понимают, что придется оставить за плечами уже налаженный быт, возможно, семью, и скитаться по съемным квартирам, имея, к примеру, не выплаченную ипотеку в своем городе. Такие специалисты готовы трудиться или только в своем городе, или удаленно – их не прельщает даже возможность получить крупные «подъемные» от работодателя на первые несколько месяцев проживания в новом городе.

Напомним, что в России существует отдельный закон, регулирующий все основные аспекты взаимодействия работодателей и удаленных сотрудников. Он был принят в конце 2020 г. на фоне массовой самоизоляции россиян из-за пандемии коронавируса.

Что главное в любой работе

Основная цель любой работы – это деньги, потому что мало кто хочет тратить свое личное время и вкладывать в работу силы и опыт на бесплатной основе. Поэтому еще один метод удержания сотрудников в коллективе, к которому стали прибегать российские работодатели – это индексация заработной платы, сообщили CNews представители компании-разработчика HRTech-решений «Поток»,

70% российских компаний назвали именно финансовые рычаги, в том числе повышение зарплаты, лучшим способом удержания имеющихся сотрудников, а щедрые зарплатные предложения для кандидатов лучше всего помогают им нанимать новых специалистов. Комфортные условия труда и удаленная работа – на втором месте по популярности (48% компаний).

Третье место в списке самых распространенных мотиваторов среди работодателей – это улучшение соцпакета, предлагаемого работникам. Это, конечно, медстраховка, а также компенсация прочих расходов, например, абонемента в спортзал, который в некоторых городах может стоить как среднемесячная зарплата. Этот метод считают важным 32% российских компаний.



