«Делимобиль» привлечет на бирже 3 миллиарда

«Делимобиль» объявил параметры предстоящего IPO на Московской бирже. Объем размещения составит до 3 млрд руб., вся компания будет оценена в 39,4-42,5 млрд руб.

Параметры IPO «Делимобиль»

Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил параметры предстоящего IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже.

Сбор заявок начнется 29 января и завершится (предварительно) 5 февраля 2024 г. Торги акциями начнутся не позднее 7 февраля под тикером DELI. Эмитентом является головное юридическое лицо «Делимобиль» в России - ПАО «Каршеринг Руссия».

Ценной коридор составит от 245 до 265 руб. за одну акцию. Оценка компании составит от 39,4 до 42,5 млрд руб. Базовый сценарий составит не более 3 млрд руб., объем размещения составит до 10% акций.

В ходе размещения будут проданы акции, полученные в результате допэмиссии. Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

После размещения компания и ее единственный акционер - люксембургская Delimobil Holdings - не планируют продавать акции в течение 180 дней. В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15%. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней с момента старта торгов акциями.

Несостоявшийся выход «Делимобиль» на Нью-Йоркскую биржу

В конце 2021 г. головная структура «Делимобиль» - люксембургская Delimobil Holdings - уже планировала IPO на Нью-Йоркской и Московской биржах. Однако в последний момент оно было отложено, а весной 2022 г. у большинства компаний с российскими корнями листинг на западных площадках был приостановлен.

Финансовые и операционные показатели «Делимобиль»

По данным аналитического агентства «Б1», «Делимобиль» является лидером на рынке по количеству поездок с долей 40%. В Москве эта доля составляет 50%. Клиентская база компании на конец 2023 г. превышает 9,3 млн. Автопарк «Делимобиль» составляет 24,2 тыс. на конец III квартала 2023 г., средний возраст машин - 2,8 года. Компания присутствует в 10 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

За 2023 г. выручка «Делимобиль» выросла в 1,3 раза и составила 14,5 млрд руб. Показатель скорректированной EBIDTA (прибыль до уплаты налогов, процентов ко кредитам и расходам на амортизацию) за 9 месяцев 2023 г. составил 4,5 млрд руб., увеличившись в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рентабельность по EBITDA достигла 31% (рост - 8 процентных пунктов).

Чистая прибыль за 2023 г. составила 1,4 млрд руб. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец III квартала 2023 г. составило 3,5 раза. Компания планирует ежегодно выходить в три-пять новых городов, потенциалом для компании являются 36 городов с населением от 500 тыс. человек.

Основной акционер «Делимобиль» - председатель совета директоров компании Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Он через люксембургскую Mikro SARL владеет венгерской Antares Capital Hungary, которая владеет 68,2% люксембургского фонда Securization Fund Mikro Fund. Он владеет 68,2% акций Delimobil Holdings, едиснтвенного акционера «Каршеринг Руссия».

Российский рынок совместной мобильности

Рынок совместимой мобильности, в которому относится каршеринг, кикшеринг и велошеринг, растет быстрее рынка такси и классической аренды авто, и к 2028 г. может составить 350 млрд руб. Основным драйвером роста является каршеринг, который, по данным «Б1», за ближайшие пять лет составит 136 тыс. автомобилей. Рынок услуг каршеринга в России может расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% в период с 2023 г. по 2028 г. и достичь 235 млрд руб. к 2028 г.