ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

В мире наметилась порочная практика сокращения конкуренции в сегменте информационных технологий. Тренд задают американские крупные корпорации, скупающие мелкие компании. В результате теряется разнообразие предложения, а оставшиеся игроки начинают забывать про инновации и концентрироваться на продаже старых решений и переходе на подписки, которые разоряют потребителей.

Конкурента надо купить

В международной ИТ-сфере становится все меньше значимых игроков по мере того, как одна более крупная компания поглощает более мелкую. В качестве примера издание The Register приводит грядущую сделку по переходу американской компании Juniper Networks, вендора сетевых устройств в собственность ИТ-гиганта Hewlett Packard Enterprise.

О том, что сделка вот-вот состоится, стало известно в начале января 2024 г. HPE готова отдать за Juniper почти $14 млрд.

После сделки на одного независимого игрока на рынке сетевых устройств станет меньше. Бренд Juniper, может, и останется, но за ним теперь будет стоять HPE. Между тем, этот рынок, пишет The Register, и без того избыточно консолидирован. У американской Cisco есть несколько «дочек», включая Meraki, которую она тоже купила в свое время, и с которой они теперь терроризируют россиян. Благодаря этому Cisco за последний год выручила $57 млрд, что значительно превышает суммарные доходы ее конкурентов – Ariata и упомянутой Juniper.

Завоевал рынок – дави на клиентов

Пользуясь своим положением на рынке, Cisco не только решает, в каких странах ее оборудование будет работать, а в каких нет, но и манипулирует кошельками клиентов, все активнее заставляя их переходить на модель подписки. В мире программного обеспечения это постепенно становится нормой, хотя и не все готовы платить разработчикам деньги, получая вместо постоянной лицензии на их софт лишь временную его аренду.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Новых технологий из-за бесконечных слияний и поглощений будет все меньше

Разработчикам такая схема продаж намного выгоднее – гиганты в лице Microsoft и Adobe поняли это очень давно. Cisco тоже видит в подписках гигантскую выгоду для себя и понуждает клиентов к переходу на эту модель, даже если это нанесет удар по их кошельку. Акционеры Cisco, к слову, поддерживают ее в этом, а HPE берет с нее пример.

Также Cisco в настоящее время находится в процессе покупки Splunk (о сделке объявили в сентябре 2023 г.) – американской компании, занимающейся разработчиком программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных. Это еще один пример того, как техногигант покупает небольшие в сравнении с ним компании – для сравнения, в Cisco по итогам 2023 г. работает 85,4 тыс. человек, а в Splunk – ровно в 10 раз меньше.

Притом в данном случае техногигант поглощает компанию, которая не является его конкурентом – ему просто нужные ее наработке в длинном перечне своих активов.

Все замедляется

Конкуренцию в ИТ-отрасли уничтожают не только HPE и Cisco. Еще один недавний пример – поглощение VMware компанией Broadcom. Формально, VMware продолжит существовать, но отдельной фирмой быть перестанет.

В прошлые эпохи подобные приобретения и консолидации могли быть выгодны покупателям технологий, поскольку компании активно разрабатывали более совершенные технологии, а не сосредотачивались на имеющихся и не концентрировались на поглощении бизнесов.

Эксперты The Register с уверенностью утверждают, Cisco в том виде, в каком она есть сейчас, существует только лишь потому, что IBM в свое время отвлеклась от сетевых технологий. К слову, IBM также избавилась от компьютерного и серверного подразделений, продав их китайской Lenovo, которая теперь является лидером мирового рынка ПК.

В недалеком прошлом инвесторам понравилась идея о том, что небольшие компании могут бросить вызов одному из направлений бизнеса технологического гиганта. Денежные средства текли рекой, и такие предприятия быстро росли и процветали.

Но сейчас, когда рынок локальных корпоративных ИТ сокращается, инвесторы и новаторы будут проявлять осторожность, считают аналитики The Register. В 2024 г. создание более качественного маршрутизатора, сервера или массива хранения данных – бесполезная, по их мнению, затея: все признанные игроки рынков давно укоренились, новых соперников у них нет, но если они ошибутся, то оставшиеся конкуренты не упустят возможности обратить это в свою выгоду. Ввиду этого по-настоящему новаторских решений от крупных корпораций в обозримом будущем ждать точно не стоит.

При этом техно-корпорации продолжат продвигать подписку на свои сервисы, а в некоторых случаях – и на железо. Большие игроки рынка хотят, чтобы пользователи думали, что подобные изменения в их интересах, потому что им больше не нужно будет глубоко разбираться в технологиях. Пользователи также могут перестать разбираться в технологиях, которые нужны им для решения конкретных задач. Однако и на это корпорации ответят, что это для их же блага, пишет The Register, даже несмотря на то, что счета клиентов растут из-за подписок, а выбор технологий ввиду отсутствия достаточного количества конкурирующих игроков рынка, напротив, сократится.