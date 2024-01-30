Россиян отлучают от Ozon и Wildberries. Власти делают все, чтобы забирать покупки было далеко и неудобно

Власти намерены ограничить открытие пунктов выдачи заказов для крупных маркетплейсов. Это может затруднить россиянам процесс получения заказанных товаров, ведь придется тратить больше времени на поиск ближайшего ПВЗ. Ранее Ozon и Marketplace были признаны монополистами на отечественном рынке электронных торговых площадок.

Новый суровый законопроект

Российские власти подготовили новый законопроект, вносящий значительные корректировки в деятельность маркетплейсов. Об этом Forbes сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Главное изменение, которое несет в себе документ – это новый лимит для маркетплейсов в размере 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год, отметил Кутепов. Также он написал письмо помощнику президента Максиму Орешкину, в котором открыто предложил лишить крупнейшие маркетплейсы возможности открывать новые пункты выдачи заказов (ПВЗ) в неограниченном количестве.

В России уже есть подобные лимиты, но распространяются они не на онлайновые торговые площадки, популярность которых среди россиян растет день ото дня, а исключительно на классические, то есть офлайновые торговые сети. Согласно действующему законодательству, они лишены права приобретать в собственность или брать в аренду новые торговые площади, если эти сети обеспечивают 25% товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе.

Летом 2022 г. власти временно отменили это ограничение, чтобы торговые сети могли купить или арендовать высвободившиеся после ухода иностранных компаний из России площади. Послабление действует до конца 2024 г.

Маркетплейсы отдельно, розница отдельно

Лимиты на площади, с которыми сталкиваются офлайновые магазины, не действуют на маркетплейсы. Другими словами, они вольны открывать столько пунктов выдачи заказов, сколько хотят, о чем Кутепов доложил в письме Орешкину.

Сенатор отдельно подчеркнул, что за счет этого онлайновые торговые площадки имеют конкурентные преимущества по сравнению с традиционной розницей. Кутепов, к слову, не скрывает свое стремление окутать рынок маркетплейсов новыми ограничениями – как пишет Forbes, он открыто заявлял, что пришло время регулировать этот рынок. «Упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста в области такси», – говорил он (цитата по Forbes).

Кто в зоне риска

Пока нельзя точно сказать, какие из востребованных у россиян маркетплейсов ощутят на себе изменения в законодательстве, когда инициатива Кутепова превратится в полноценный закон. Но нельзя не напомнить, что ранее в январе 2024 г. в России по решению Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) моментально появилось сразу два монополиста на рынке маркетплейсов.

Речь о сервисах Ozon и Wildberries. По подсчетам ФАС, вдвоем они занимают около 80% рынка маркетплейсов.

В Wildberries заявили CNews, что «не все практики офлайн-ритейла применимы для онлайна, который, наоборот, позволяет преодолеть территориальные ограничения в доступности широкого ассортимента товаров и обеспечить высокий уровень конкуренции с учетом огромного количества продавцов». В компании подчеркнули, что пока не видели текст законопроекта и ее знакомы с обоснованиями этой инициативы. «Для ее оценки, в первую очередь необходимо понять, какой эффект ожидают авторы и можно ли его достичь предлагаемым способом», – сказали они редакции.

Представители Ozon на момент публикации материала на запрос CNews ответить не смогли. В «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

Малый бизнес под угрозой, покупателей ждут неудобства

Идея Кутепова ожидаемо не нашла поддержки среди маркетплейсов и других компаний, занимающихся электронной торговлей. Например, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, среди участников – Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda и др.) Артем Соколов назвал инициативу «не только избыточной, но и вредной». Соколов подчеркнул, что предложение сенатора «экономически необоснованно и будет иметь негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей».

Инициатива властей, если будет принята, может навредить не только маркетплейсам, но и индивидуальным предпринимателям, то есть малому бизнесу. Это касается россиян, которые решили открыть пункт выдачи заказов крупной торговой площадки.

Такое возможно, например, с Wildberries. Более того, эта схема чрезвычайно широко распространена в России. «Большинство пунктов выдачи заказов Wildberries развиваются по партнерской модели – с площадкой сотрудничают тысячи малых предпринимателей-владельцев ПВЗ, – сказали CNews представители Wildberries. – Ограничение доли маркетплейсов на рынке аренды помещений для пунктов выдачи в первую очередь станет препятствием для развития малого бизнеса. Также это напрямую повлияет на доходы продавцов, которые сотрудничают с платформой – большинство из них также представители малого и среднего бизнеса».

Также в Wildberries уверены, что озвученная Кутеповым идея прямым и далеко не положительным образом скажется на потребителях. Если скорость открытия пунктов выдачи упадет, то россиянам придется тратить больше времени на поиск ближайшего, а затем еще и добираться до него. Наиболее остро проблема встанет в отдаленных населенных пунктах. «В конечном итоге инициатива может привести к снижению доступности товаров – особенно в отдаленных регионах», – сказали CNews в Wildberries.