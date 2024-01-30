В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

Для реализации новой стратегии генеральным директором NtechLab назначен Алексей Паламарчук. Компания планирует стать российским лидером по разработке цифровых решений на основе ИИ.



Новый генеральный директор

Новым генеральным директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук, сообщили CNews представители компании.

Паламарчук ранее занимал руководящие должности в органах государственной власти, компаниях «Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг» и обладает большим опытом развития технологических продуктов, говорится в сообщении. Он займется реализацией новой стратегии.

Паламарчук сменил на посту генерального директора NtechLab Сергея Сучкова, который был назначен полгода назад — в июле 2023 г. Как сообщили в компании, теперь он сфокусируется на стратегическом развитии и останется в составе управляющих и наблюдательных органов компании.

Алексей Паламарчук займется реализацией новой стратегии развития NtechLab

NtechLab с 2015 г. разрабатывает ПО для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Продукты и алгоритмы компании используются для реализации широкого набора сценариев в корпоративном и государственном секторе.

Стратегия NtechLab

NtechLab разработала в 2023 г. новую стратегию развития. Планируется запуск новых продуктов, расширение сети продаж в регионах России и выход на новые международные рынки.

В настоящий момент компания расширяет состав ИТ-направлений, в частности открыты конкурсы на специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу — стать российским лидером по разработке цифровых решений на основе искусственного интеллекта. NtechLab уже является признанным экспертом в сфере видеоаналитики, что подтверждено многочисленными победами в самых престижных российских и международных конкурсах. В соответствии с новой стратегией развития, компания расширит линейку продуктов, создавая решения на основе ИИ как для общественной безопасности, так и для здравоохранения, образования и других отраслей», — сказал Алексей Паламарчук.

Одной из его ключевых задач в должности генерального директора NtechLab станет вывод на рынок новых продуктов на основе искусственного интеллекта, в частности в сегменте медицинских технологий.

«В 2023 г. наша команда успешно реализовала ряд антикризисных мер, отвечающих новым вызовам и обновлению бизнес-ландшафта. Компания сохранила всех ключевых сотрудников, сфокусировалась на развитии новых направлений и сократила цикл разработки продуктов. Для реализации новой стратегии развития было принято решение о необходимости ротации внутри компании и пополнении команды. Операционное управление возьмет на себя Алексей Паламарчук, обладающий большим опытом развития технологических продуктов», — отметил Сергей Сучков.

Карьера Алексея Паламарчука

Алексей Паламарчук с 2002 по 2011 гг. работал в администрации Мурманской области, в частности, занимал пост и.о. главы администрации города Мурманска, первого заместителя руководителя Аппарата Правительства Мурманской области, председателя Комитета по информатизации и связи Мурманской области.

В 2011 – 2016 гг. он был начальником департамента прикладных проектов в «Ростелекоме».

С 2016 по 2023 гг. Паламарчук руководил службой развития b2g в «Эр-Телеком Холдинг». На этой должности он отвечал за работу с государственными органами, реализацию информационно-коммуникационных проектов в интересах государственных заказчиков и крупного бизнеса, проектов в направлении «Умный и Безопасный город».