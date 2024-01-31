ИТ-разработчики попросили для себя меры поддержки как в автопроме

Неназванные отечественные производители ПО выступили с инициативой пересмотреть меры господдержки ИT-отрасли. Тогда как Минцифры заявило о намерении отказаться от ИТ-грантов, разработчику предлагается выделять госпомощь на создание и на реализацию продукта, а заказчикам — компенсировать средства на обслуживание софта.



Распределение господдержки

Некоторые разработчики отечественного ПО предложили распределить меры господдержки ИT-отрасли между участниками рынка и пользователями, пишет РБК со слов председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Идея прозвучала на встрече с компаниями-вендорами 24 января 2024 г. В комитете Госдумы пока ждут дополнительных предложений представителей отрасли, после чего намерены проработать инициативу с Минцифры.

Кто именно выступил с предложением, Хинштейн не уточнил. Гендиректор компании-разработчика «Базальт СПО» Алексей Смирнов предположил, что автором предложения могли быть госкорпорации и их «дочки».

«По новой схеме вендор после получения первого транша [поддержки] от государства получает второй после гарантий на реализацию. Похожую схему ранее реализовали для поддержки автопрома», — пояснил Хинштейн.

При этом разработчик будет брать на себя определенные обязательства, например по продаже определенного числа лицензий за год. Схема может заинтересовать разработчиков, «которые уверены в качестве и востребованности своего продукта», считает депутат. По его мнению, такой подход позволит гарантировать рыночное внедрение продукта, на который вендор получил госдотации.

Авторы инициативы предложили финансировать также заказчиков ПО, например, в виде компенсации средств на обслуживание софта.

За и против

В «Росатоме» описанную идею поддерживают, как сказал изданию директор корпорации по информационной инфраструктуре Евгений Абакумов.

Другие игроки рынка, опрошенные изданием, высказали сомнения и некоторые опасения.

Если заказчикам будут компенсировать расходы на обслуживание софта, это может создать риск коррупции и привести к необоснованному апгрейду софта и навязыванию лишних услуг для получения дополнительных средств от государства, считает заместитель гендиректора по науке компании «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров. Заказчиков государству имеет смысл поддерживать только на этапе приобретения ПО, считает Бочаров.

Алексей Смирнов считает также странным, если разработчику будут выделять бюджетные деньги за еще не созданный продукт, то есть фактически за обещания. По его мнению, прямая поддержка разработчиков ПО, если это не стартапы, — плохая практика.

«Программный продукт оценивать должен пользователь, поэтому и деньги за него разработчик должен получать от пользователя», — сказал Смирнов. Но субсидирование заказчиков он считает оправданным, поскольку последние несут дополнительные расходы при замещении уже закупленного и внедренного зарубежного софта.

«Очень актуальными для заказчиков» считает меры поддержки заместитель гендиректора «РЕД Софт» Рустам Рустамов, а разработчикам, по его мнению, необходима в первую очередь нефинансовая помощь — кредитные и налоговые льготы, преференции при закупках для включенного в реестр софта и т.д. И большинство вендоров уже пользуются такими инструментами, отметил он.

«Если помощь будет оказываться только определенным вендорам, на выходе высок риск искажения конкуренции между ИT-компаниями и увеличения экономического разрыва между игроками», — предположил коммерческий директор компании «Девелоника» (ГК Softline) Роман Смирнов.

Господдержка российского софта

О создании нерыночных условий для разработчиков при выдаче гранта какому-то одному из них говорил и глава Минцифры Максут Шадаев в ноябре 2023 г. в ходе CNews FORUM 2023.

Министерство цифрового развития намерено отказаться от выделения грантов ИТ-компаниям на разработку нового ПО, заявил тогда Шадаев. Останутся гранты корпоративным заказчикам на импортозамещение и посевные инвестиции.

Выделение грантов, которое осуществлял подведомственный Минцифры Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), было приостановлено летом 2023 г. Это случилось после того, как замминистра цифрового развития Максим Паршин, курирующий тогда данное направление, был арестован по подозрению в получении взятки от гендиректора компании «дочки» «Ростелекома» БФТ Александра Моносова. По версии следствия целью дачи взятки было получение гранта.