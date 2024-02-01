Продавцам Wildberries за сгоревший товар выплатили компенсации в 3% от его цены. Убытки огромны

Предприниматели, торгующие на Wildberries, стали жаловаться на крошечный размер компенсаций со стороны маркетплейса за товар, сгоревший на складе в Шушарах. Некоторым из них Wildberries выплатил менее 3% стоимости товара. Многие продавцы рискуют утратить миллионы рублей.

Недостаточное возмещение

Маркетплейс Wildberries после пожара на своем складе в Шушарах, случившегося в середине января 2024 г., сообщил, что компенсирует все убытки продавцам, чей товар находился на этом складе и сгинул в огне. Однако, как выяснилось, в некоторых случаях размер компенсации не превысил и 3%, на что обратил внимание портал VC.ru.

Склад в Шушарах – важное звено в логистике торговой площадки. С него отгружалось около 10% всех продаваемых на ней товаров. По предварительным оценкам, общий ущерб от пожара составил около 10 млрд руб. Причина возгорания на момент выхода материала не раскрывалась .

В числе тех, кто пострадал из-за сгоревшего склада Wildberries, был магазин «Мам, купи!». 30 января 2024 г. магазин отчитался о частичной компенсации в размере 30 тыс. руб., что соответствует около 2,3% размера суммы в которую оценила свой ущерб команда «Мам, купи!».

Это один из немногих случаев, когда продавцы, не скрываясь, говорят о мизерной компенсации убытков со стороны Wildberries. Чаще они делают это анонимно, не желая попасть под блокировку со стороны маркетплейса, пишет VC.ru. Один из таких продавцов потерял в пожаре товар на 3-4 млн руб., а вернули ему лишь около 3% от нее.

И таких историй становится все больше. 15 января 2024 г. Wildberries начал выплачивать компенсации, но чаще всего это были очень небольшие суммы – в пределах 30-40 тыс. руб., пишет VC со ссылкой на продавцов. В большинстве случаев размер выплат составил 2-4% от утраченной суммы.

Избыточная запутанность

Продавцы жалуются не только на размеры компенсаций, но и на то, что «рассчитать методологию подсчета самой Wildberries» довольно сложно. На непрозрачность этого процесса указали несколько продавцов.

«Алгоритм того, что вошло в отчет Wildberries, непонятен. Это точно не количество на складе, – заявил изданию один из них. – Возможно, оборачиваемость, но утверждать не возьмусь. Думал, от количества на остатке есть зависимость, но нет. Некоторые позиции продали в полном соответствии с остатком, а некоторые – нет»,

«Wildberries говорит, что мы продали этот товар по какой-то средней цене за последний период. Какой период – сложно сказать, – сказал VC.ru другой продавец. – Может быть, за один месяц, может быть, за полгода, а, может, за год. И попадают ли туда распродажи вроде «черной пятницы»? Эту «среднюю цену» очень сложно вычленить».

Не меньше вопросов вызывают и сроки выплат. По словам продавцов, Wildberries будет вести подсчеты сумм всех выплат до конца февраля 2024 г. «Может, они 30 недель по 3% будут выплачивать», – сказал один из собеседников VC.ru.

Ждать, надеяться и бояться

По словам собеседников издания, пострадавшие в результате пожара продавцы условно разделились на три лагеря. Первые готовы ждать, пока Wildberries со всем разберется и вернет им деньги, но не более двух-трех месяцев.

Вторые уверены, что своих денег им придется ждать вплоть до года. Обе эти группы согласны с теми расчетами размеров сумм, которые сделала Wildberries.

Что касается третьей категории продавцов, то подсчеты маркетплейса их в корне не устраивают. Однако открыто выступать против площадки они откровенно боятся, поскольку это может навлечь на них санкции со стороны Wildberries.

Один из анонимных собеседников портала сообщил: « Как считает Wildberries: если у вас сгорел товар на 1 млн руб., они выплатят 700 тыс. руб., как будто вы его продали, забрав себе остальное как комиссию. Но если разбираться по букве закона, то они забрали товара на 1 млн руб., который я могу вернуть и продать в другом месте. Wildberries должен вернуть мне этот 1 млн руб., ведь он не оказывал услуги логистики, не исполнял договор концессии. Ему не за что брать комиссии».

Он также привел в пример тех, кто держал товары на складе в Шушарах на несколько миллионов рублей. «Я видел несколько продавцов, у которых в пожаре сгорели запасы на сумму от 4 млн руб.. То есть те, у кого сгорело 10 млн руб., заплатят комиссию 3 млн. Они не особо согласны с этим и вроде как готовы писать досудебные претензии. Но многие боятся из-за блокировок», – сказал он.

Что говорит Wildberries

Представители Wildberries прокомментировали CNews происходящее и отметили, что та сумма выплат, которую продавцы видят в своих личных кабинетах, не финальная и «еще будет уточняться». Также в компании заверили, что получить деньги можно будет 12 февраля 2024 г. Планируется, что финальный размер компенсации для каждого продавца будет рассчитан до конца февраля 2024 г, добавили в Wildberries.

«Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildlberries, сообщили CNews в маркетплейсе. – Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально».