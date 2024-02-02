«Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда

Производство по делу ООО «МКТ» в лице головной структуры холдинга Fplus ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» о взыскании убытков 2,16 млрд руб. с основателя холдинга Сергея Гирдина и еще двух бывших топ-менеджеров компании прекращено. Стороны заключили мировое соглашение.



Дело закрыто

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу ООО «МКТ» («Марвел-КТ») в лице ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» (головная структура холдинга Fplus, ранее «Марвел») о взыскании убытков с основателя холдинга Сергея Гирдина и еще двух бывших топ-менеджеров компании. Решение опубликовано в картотеке дел арбитражного суда 30 января 2024 г.

Стороны ходатайствовали о заключении мирового соглашения, говорится в документе. Судья И.Ю.Бурмаков постановил мировое соглашение утвердить: «ООО "МКТ" и ООО "Ф-Плюс оборудование и разработки" подтверждают, что не имеют каких-либо финансовых, имущественных и (или) иных претензий к ответчикам».

Соответчиками Гирдина являются экс-гендиректор одной из структур группы Константин Шляхов и бывший финансовый директор Алексей Симулин. Сумма иска ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» к бывшим топ-менеджерам составляла 2,16 млрд руб.

Дело о футбольном чемпионате

Иск связан с контрактом на поставку оборудования к ЧМ по футболу 2018, заключенным между МКТ (занимается поставками компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, ПО) и ИТ-интегратором «Астерос».

Фото: Марвел-Дистрибуция Основатель «Марвела» Сергей Гирдин и производитель электроники Fplus заключили мировое соглашение по иску об убытках на 2,16 млрд руб.

«Астерос» признали банкротом в 2018 г. и его конкурсный управляющий Алексей Белокопыт в 2020 г. подал в арбитражный суд ходатайство о признании недействительной сделки по перечислению «Астеросом» денег в пользу МКТ, так как стороны сделки, по мнению управляющего, были аффилированы.

Суд признал сделку недействительной и постановила взыскать с МКТ 1,6 млрд руб. и проценты за использование средств в конкурсную массу банкрота.

Fplus, в который сейчас входит МКТ, тоже подал иск, чтобы взыскать эти средства с бывших топ-менеджеров.

В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus, «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний. По итогам 2022 г. совокупная выручка Fplus составила 215,25 млрд руб.

Основатель «Марвела»

Холдингу Fplus с 18 марта 2022 г. на 95% принадлежит ООО «Марвел КТ», которое основал Сергей Гирдин в 1991 г. До этого — с 1988 г. по 1989 г. — он работал инженером–конструктором в НИИ командных приборов.

Бизнес «Марвела» начался в Санкт-Петербурге сотрудничеством с Intel, APC, Compaq, «которые шли в Россию в поиске активных партнеров», сказал Гирдин в интервью «Деловому Петербургу» в июне 2017 г., когда его избрали председателем Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов по Санкт–Петербургу.

В 2014 г. он стал Почетным консулом Гвинейской Республики в Санкт–Петербурге и Ленинградской области, а в 2016 г. передал в дар Государственному Эрмитажу коллекцию африканского искусства.

На данный момент Гирдин фактически вышел из всех активов, связанных с «Марвелом».