Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Gdev провел выкуп собственных акций, затратив на него $33,1 млн. В том числе сооснователь компании Борис Герцовский мог продать акций на сумму $20 млн.

Gdev выкупил собственные акции

Кипрский разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) объявил об итогах проведения обратного выкупа собственных акций. Всего было выкуплено 16,5 млн акций (8,4% от общего числа акций) по цене $2 за одну ценную бумагу. Соответственно, компания потратит на выкуп собственных акций $33,1 млн.

Оферта на выкуп собственных акций была объявлена Gdev в декабре 2023 г. Компания готова была выкупить от 15 млн (7,6% от общего числа) до 20 млн собственных акций (10,1%).

Сооснователь компании Борис Герцовский планировал в рамках данной оферты продать 10 млн акций (5,15%). В этом случае он мог бы выручить $20 млн, а его доля уменьшилась с 20,2% до 15,05%.

Бывший сотрудник компании Александр Иванов планировал продать весь принадлежащий ему пакет акций – 3,7 млн акций (1,9% от общего числа акций). В этом случае он бы выручил $7,4 млн.

Краткая история Gdev

Компания Gdev первоначально называлась Nexters и была создана Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. До последнего времени они владели по 20,2% в компании.

Основатели конкурирующего разработчика мобильных игр Playrix - Дмитрий и Игорь Бухманы через Everix Investments владеют 37,8% акций Nexters. Основной продукт компании – мобильная RPG Hero Wars.

В 2021 г. Nexters осуществила слияние со SPAC-компанией Kismet Acquisition One (Kismet-I), созданный владельцем холдинга «Медиа-1» и экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным. SPAC-компании не имеют активов, но проводят IPO (первичное размещение акций) с целью слияния с компанией, которая таким образом хочет стать публичной.

У Kismet-I был листинг на американской бирже Nasdaq. В ходе IPO компания Kismet-I привлекла $250 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн.

Весной 2022 г. администрация Nasdaq приостановила листинг Nexters. Такая же судьба ждала большинство компаний, имевших листинг на западных фондовых площадках.

После этого Nexters покинула Россию и была переименована в Gdev. Благодаря этому весной 2023 г. торги акциями Gdev на Nasdaq были возобновлены.

Доля Ивана Таврина в Gdev

5,9% акций Gdev принадлежат Ивану Таврину. В конце 2023 г. он попал под американские санкции. В Gdev указывали, что это не повлияет на работу компании, так как еще в августе 2022 г. он покинул совет директоров компании и прекратил свои коммуникации с ним.

Выручка компании в 2022 г. составила $479 млн, операционная прибыль – $11,17 млн, чистая прибыль - $10,75 млн.