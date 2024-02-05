Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России

Российский разработчик софта «Труконф» совместно с израильской Eyefeelit представили комплекс HoloLive, позволяющий организовать 3D-видеозвонок. Но подобные решения пока что не планируются к выходу на российском рынке.

Голограммы уже здесь

«Труконф» совместно с партнером Eyefeelit показали рабочий комплекс HoloLive для проведения видеоконференций с голограммами 2 февраля 2024 г., на котором уже была возможность организовать 3D-видеозвонок. Устройство было создано с помощью специализированного ПО TrueConf VideoSDK, которое предназначено для разработки новых продуктов или интеграции возможностей видеоконференцсвязи в аппаратные устройства и программные системы.

HoloLive может быть востребован для организации интерактивных выступлений, обучение сотрудников, телемедицине, производстве и других отраслях.

Для использования этой системы не требуется никакого дополнительно оборудования: спикеру достаточно использовать 4К-камеру, подключенную к ПК с ПО от «Труконф», который отправляет видеопоток на HoloLive.

На вопрос CNews, каким образом при помощи единственной камеры достигается 3D-эффект, представитель компании ответил, что в устройстве используется прозрачный 3D-экран с эффектом глубины, который и создает эффект живого присутствия, воспроизводя объемное изображение.

Фото: TrueConf Комплекс для иммерсивных 3D-видеозвонков HoloLive

«Удаленному спикеру важно учесть хорошее освещение с правильным ракурсом, тогда нужный эффект будет достигнут», — объяснил представитель «Труконф».

Реализация в России и за рубежом

Представитель «Труконф» рассказал CNews, что за последние несколько лет было вложено около 50 млн руб. Однако, вкладом российской компании в этот продукт является именно программное обеспечение (ПО) TrueConf VideoSDK. По прогнозам индийской консалтинговой компании Mordor Intelligence, к 2029 г. рынок голографических дисплеев достигнет $9,76 млрд.

Собеседник из «Труконф» сказал, что выход на российский рынок пока не планируется, так как нет аналогичного спроса, как за рубежом. «Мы рассмотрим запросы на создание такого гаджета на российском стеке, если они появятся. При соответствующем росте спроса на такое устройство возможна его интерпретация в России», - заявил представитель «Труконф».

При этом, на зарубежных рынках решение уже реализовано и рассчитано на сдачу в аренду по цене в $10 тыс. (около 900 тыс. руб.) в год.

Выручка и деятельность «Труконф»

По итогам 2022 г. выручка компании составила 234 млн руб., а чистая прибыль — 122,5 млн руб по данным базы «Контур фокус». «Труконф» принадлежит трем частным лицам: Льву Якупову и Станиславу Солдатову с долями по 40% и Дмитрию Ананчеву с долей в 20%. Генеральным директором компании является Лев Якупов. Уставный капитал предприятия – 150 тыс. руб.

Компания занимается разработкой софта в отрасли видеоконференцсвязи. Партнерами компании являются «Мегафон», «Роскосмос», Россельхозбанк, Министерство энергетики России и другие.