YouTube заблокировал телеканалы 40 российских регионов

Youtube практически одновременно заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК. Блокировки российского контента начались в 2022 г. Тогда ВГТРК и другие телеканалы подавали иски в арбитражный суд. Теперь взыскать неустойку с признанного банкротом ООО «Гугл» («дочка» Google, которой принадлежит Youtube), неверное, не удастся.



Блокировка российских новостных каналов

Youtube без предъявления замечаний заблокировал канал ГТРК «Санкт-Петербург». Практически одновременно под блокировку попали Youtube-каналы других филиалов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) — всего свыше сорока, как сообщило в своем Telegram-канале санкт-петербургское отделение Союза журналистов России.

«Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы ютуб-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми», — говорится в сообщении.

Недоступны каналы филиалов ВГТРК и в других регионах, например, в Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Дагестане, Екатеринбурге, Перми и т. д., пишет РБК, чей канал тоже заблокирован с 11 марта 2022 г., как и каналы ВГТРК, «Первого канала», РЕН ТВ и НТВ, ТАСС и др.

Фото: Ника на Unsplash Youtube заблокировал каналы около 40 региональных филиалов ВГТРК

Новостные материалы региональных отделений ВГТРК после блокировки каналов на YouTube можно найти на Rutube. «Они отображаются через обновленный поиск», — сказано в сообщении российского видеохостинга в Telegram-канале.

Иски заблокированных телекомпаний

Google – одна из многочисленных компаний, поддержавших антироссийские санкции. Ее действия против россиян выражены, помимо блокировки аккаунтов в YouTube, в удалении приложений из каталога магазина Google Play, а также в отключении серверов сети Google Global Cache, предназначенных для ускорения работы ее сервисов на территории России, включая тот же YouTube.

Российские компании, чьи каналы заблокировал Youtube, ищут справедливости в суде. Как писал CNews в июне 2022 г., Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российской дочки Google на один млрд руб. Решение было связано с двумя исками, поданными российской ВГТРК, требовавшей восстановить доступ к своим каналам на YouTube

В 2022 г. было еще как минимум три ареста. В начале апреля 2022 г. со счетов Google была изъята сумма в размере одного млрд руб. в качестве неустойки за блокировку на Youtube телеканала «Царьград». В конце апреля 2022 г. компании «ГПМ развлекательное телевидение», удалось по той же причине добиться блокировки счетов российского представительства Google на 500 млн руб. В начале мая 2022 г. стало известно, что блокировка YouTube-канала телекомпании НТВ привела к аресту еще 500 млн руб. на счетах российского офиса Google.

У российской Google больше нет денег

В результате этих и других исков к концу 2022 г. на счетах российского представительства Google числилось около 375,5 млн руб. Тогда как конце 2021 г. их было 3,09 млрд (денежных средств и их эквивалентов), а на конец 2020 г. — и вовсе 11,4 млрд руб.

В октябре 2023 г. компания была признана банкротом. На тот момент ООО «Гугл» оставалось должно почти 54 млрд руб. Кредиторов у него насчитывалось более 860, в том числе частные компании и Федеральная налоговая служба России. Кроме того, у «Гугл» была задолженность по выплате зарплат и выходных пособий сотрудникам — суммарно более 271 млн руб.

Юристы, опрошенные «Ведомостями», усомнились тогда в наличии у компании достаточного количества активов для расчетов с кредиторами.