Российский бизнес бежит от импортозамещения. Он чинит западную технику до последнего и не спешит переходить на отечественную

В России огромными темпами растет спрос на ремонт иностранной электроники, используемой в корпоративном сегменте. Бизнес чинит свои серверы, системы хранения данных мировых производителей и не торопится отказываться от них в пользу отечественных решений. Рынку ремонта такой техники прогнозируют внушительный рост. Некоторые компании начали закупать новые запчасти для имеющейся техники про запас, чтобы меньше зависеть от изменений на рынке и темпов работы ремонтных мастерских.

Ремонтировать, пока ремонтируется

Россия столкнулась с колоссальным ростом спроса на услуги по ремонту электроники корпоративного класса от иностранных производителей. В 2023 г. он вырос а пять раз, пишет «Коммерсант», ссылаясь на статистику, предоставленную управляющим партнером компании «Мобиус Технологии» Михаилом Сизовым.

Сервисное обслуживание корпоративной ИТ-техники – сфера деятельности «Мобиус Технологии». Сизов полагает, что резко подскочившая потребность российского бизнеса в ремонте таких устройств – это следствие «санционного давления и проблем в логистике поставок оборудования». Напомним, что нынешнее положение дел с поставками иностранной техники мировых брендов в Россию – это одно из многочисленных следствий событий, берущих начало в последних числах февраля 2022 г.

По прогнозам Сизова, по итогам 2024 г. объем рынка по ремонту корпоративной ИТ-техники будет исчисляться миллиардами рублей», подчеркнув, что в России есть проблема с нехваткой новых компонентов на замену вышедшим из строя и трудности с их доставкой из-за рубежа – этот процесс занимает немало времени. Он добавил, что наиболее быстрый рост спроса на соответствующие услуги в 2023 г. компании зафиксировали во второй половине года.

Фото: FreePik Даже старая иностранная техника идет в ремонт - она еще пригодится российскому бизнесу

По информации издания, аналогичная ситуация с переходом россиян от покупки новой техники к ремонту имеющейся складывается в сегментах потребительской электроники и бытовой техники.

Починить все, что возможно

Российские производители серверов и систем хранения данных тоже подтверждают факт роста в стране спроса на услуги по ремонту компонентов для корпоративной техники. Как сообщил CNews директор производителя серверов и СХД «Промобит» Максим Копосов, в настоящее время в России наиболее актуален сервис по ремонту блоков питания, материнских плат и всевозможных контроллеров, особенно брендов Mellanox и Supermicro. Копосов также упомянул и продукцию американской компании HPE, которая в числе первых покинула российский рынок в качестве ответной меры на события 24 февраля 2022 г.

В число прочих факторов, влияющих на популярность ремонта техники, по мнению Максима Копосова, входит еще и отсутствие в России гарантии на иностранную корпоративную электронику. «У поставщиков встает выбор – либо оплачивать дополнительные НДС и перевозку оборудования в другие страны, где есть официальная поддержка от вендора, либо самостоятельно проводить ремонт внутри страны», – сказал он CNews.

Ни гарантии, ни запчастей

Существует еще одна не менее важная причина, по которой российский бизнес все чаще обращается к специалистам по ремонту электроники. В стране нет не только гарантии на иностранную бизнес-технику, но и запчастей от нее, рассказали изданию участники рынка.

В частности, они акцентировали внимание на отсутствие в России компонентов для серверов, СХД и других устройств, произведенных компаниями, которые ввели собственные антироссийские санкции или присоединились к государственным и пристально следят ха их выполнением. Это, к примеру, американская компания Nvidia – мировой лидер на рынках видеокарт и ускорителей вычислений, и она не очень хочет, чтобы ее продукция экспортировалась в Россию.

В потребительском сегменте происходит то же самое. Например, Apple, покинувшая Россию в марте 2022 г., к лету 2022 г. ограничила поток в страну запчастей для своих устройств, а весной 2023 г. лишила россиян гарантии на свою технику. Но если бизнес находит деньги на ремонт серверов и СХД, то выделить деньги из зарплаты починку своих iPhone россияне не в состоянии – запчасти стоят слишком дорого. В результате, как сообщал CNews, многие жители страны пользуются сломанными iPhone.

Денег тоже не хватает

Не все участники рынка видят корень зла исключительно в дефиците запчастей. Среди них также распространено мнение, что все дело еще и в деньгах.

Например, глава отдела энтерпрайз-решений российского ИТ-дистрибьютора Treolan (входит в группу «Ланит») Александр Мухортов заявил CNews, что повышенный спрос на ремонт серверов, систем хранения данных и прочей корпоративной техники связан не столько с отсутствием в России запчастей для нее, сколько с их дороговизной.

По словам Мухортова, очень часто простая замена вышедшего из строя компонента на новый точно такой же обходится компаниям дороже, нежели обращение в сервисный центр по его ремонту. Бизнес голосует рублем.

Российская смекалка в действии

Реалии, в которых отечественный бизнес находится на протяжении последних двух лет, вынудили компании начать подстраиваться под изменившийся рынок техники. Проявилась такая адаптация, в частности, в том, что компании начали приобретать серверы и СХД сразу в комплекте с запасными основными компонентами.

Бизнес старается заранее купить дополнительные блоки питания, контроллеры и пр., чтобы в случае выхода использующихся сразу заменить их на новые, а сломанные отправить в ремонт. На это изданию указал основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.

Он, однако, считает, что большого потенциала у сервисной поддержки иностранного оборудования нет. «Уровень доверия к отечественным решениям постепенно возрастает и клиенты смогут обращаться за сервисной поддержкой непосредственно к вендору», – сообщил он изданию.