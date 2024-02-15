Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков

Выручка Yandex за год выросла в полтора раза до 800 млрд руб. Развлекательное направление выросло в доходах более чем в два раза и вышло из убытков.

Итоги Yandex за 2023 г.

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») опубликовала финансовые и операционные итоги 2023 г. Выручка компании выросла в полтора раза и составила 800,1 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 99,9 млрд руб., продемонстрировав схожие темпы роста. Рентабельность по данному показателю составляет 12,1%. В то же время чистая прибыль, наоборот, снизилась в полтора раза до 21,77 млрд руб. на конец 2023 г. на счетах компании находилось 96,5 млрд руб. ($1,076 млрд).

Выручка направления «Поиск и портал» также выросла в полтора раза до 337,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 44% до 172,9 млрд руб., рентабельность по данному показателю составляет 51,2%, снизившись на 2,1 процентных пункта. Снижение рентабельности вызвано инвестициями в новые продукты и технологии, в том числе генеративные нейросети, и ростом соответствующих расходов на персонал и маркетинг, а также эффектом низкой базы 2022 г.

Итоги в сфере электронной коммерции, райдтеха и доставки

Выручка направления «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» выросла на 61% до 420,7 млрд руб. Общий скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус 23,6 млрд руб. (снижение на 20%).

Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика Выручка Yandex за год выросла в полтора раза и достигла 800 млрд рублей

Валовая стоимость заказов райдтех-сервисов (GMV) составила 1,1 трлн руб. (рост – 64%), выручка – 165,8 млрд руб. (рост – 36%). К данным сервисами относится заказ такси и каршеринг («Яндекс.Драйв») в России и других странах присутствия. На рост GMV повлияло увеличение спроса на поездки в такси в классе выше «Эконом». В то же время темп роста выручки оказался ниже темпа роста GMV – это объясняется увеличением инвестиций в бонусы для водителей.

Товарооборот сервисов электронной коммерции (GMV) увеличился на 64% 503,4 млрд руб., выручка составила 178,8 млрд руб. (рост – 77%). Сюда относятся «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка» в России, сервисы доставки продуктов из магазинов «Яндекс.Еда» и «Деливери» (бывший Delivery Club).

Валовая стоимость заказов других O2O-сервисов (GMV) составила 320,5 млрд руб. (рост 72%), выручка – 85,6 млрд руб. (рост 93%). Сюда относятся «Яндекс.Доставка», сервисы доставки заказов из ресторанов «Яндекс.Еда» и «Делавери», «Яндекс.Лавка» в Израиле, «Яндекс.Заправки» и другие проекты.

Рост показателей сегмента развлечений

Выручка развлекательного сегмента («Яндекс.Плюс»., «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Плюс Студия») составила 66,9 млрд руб, увеличившись за год более чем в два раза (на 110%). Скорректированный показатель EBITDA составил 2,9 млрд руб., тогда как по итогам 2022 г. он был отрицательным – 7,85 млрд руб.

То есть за год данное направление вышло из убытков. Рентабельность по данному показателю составила 4,4%. В «Яндексе» объясняют это «эффектом операционного рычага» на фоне роста выручки от продажи других подписок, который с запасом покрывает инвестиции в продвижение новых продуктовых и региональных запусков, а также увеличение расходов на персонал.

Сколько зарабатывает «Алиса»

Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и «Яндекс.Путешествия») составила 24,2 млрд руб. (рост 97%). Скорректированный показатель EBITDA составил 423 млн руб., снизившись на 62%. Рентабельность по данному показателю составляет1,7% (снижение – 7,7 п.п.). В «Яндексе» отмечают, что хороший рост показывают «Авто.ру». и «Яндекс.Путешествия», но показатель EBITDA сдерживается продолжающимися инвестициями в долгосрочное развитие «Яндекс.Путешествия» и «Яндекс.Аренда».

В сегменте прочих направлений (беспилотное авто, Yandex.Cloud, «Яндекс.360», «Яндекс.Образование», устройства и «Алиса», «Финтех») выручка выросла на 70% до 82,7 млрд руб. В том числе выручка от «Устройства и «Алиса» выросла на 69% до 19,8 млрд руб. Убытки по скорректированному показателю EBITDA увеличились на 90% до 56,79 млрд руб.

Операционные итоги «Яндекса»

Доля «Яндекс» на российском поисковом рынке составила 63,4%. В том числа на устройствах под управлением Android – 63%, под управлением iOS – 49,9%. Для поисковых запросов с мобильных устройств составила 69,5% от всех поисковых запросов к «Яндексу». Число подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось на 56% до 30,4 млн.

Количество наименований товаров на «Яндекс.Маркете» составило на конец 2023 г. - 57,1 млн (рост – 36%), количество активных покупателей – 18,5 млн (33%), количество активных продавцов – 78,1 тыс. (рост – 79%).

Продажа «Яндекса»

Напомним, ранее Yandex договорилась о продаже «Яндекса». Сумма сделки составит 475 млрд руб, из которых 230 млрд руб. будут выплачены наличными (в китайских юанях), оставшееся – путем передачи 179 млн акций Yandex (49% от общего числа).

Покупателем выступает ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый». Его совладельцами выступают «Фонд менеджеров», представляющий интересы топ-менеджеров «Яндекса», основатель фонда Leta Capital Александр Чачава, ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова), гендиректор специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и Александр Рязанцев (работал в нефтегазовой сфере, сейчас в сельском хозяйстве).

Объектом продажи станет МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированное в специальном административном районе Калининградской области. На МКАО «Янедкс» приходится 95% активов и сотрудников Yandex. У Yandex останутся стартапы в сфере искусственного интеллекта (nebus и Toloka), разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательная платформа TirpleTen, дата-центр в Финляндии и другие активы.