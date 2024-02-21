В России создан искусственный интеллект, который не даст преступникам зарабатывать на поддельных документах

Российские ученые разработали способ проверки документов государственного образца, подделкой которых часто занимаются ОПГ. В компании заявляют, что точность устройства в лабораторных условиях равна 100%.

ИИ против поддельных документов

Российская компания Smart Engines обучила искусственный интеллект (ИИ) находить следы манипуляций, осуществленных с официальными документами: доверенностями, судебными приказами и другими. Об этом компания рассказала CNews.

В компании отметили, что внедрение этого ИИ-решения поможет снизить число мошенничеств в России с поддельными документами и выявлять следы деятельности опасных преступных группировок (ОПГ). В собственной лаборатории Smart Engines в ходе тестирования системы точность выявления признаков подлинности документов составила 100%.

Устройство точнее определяет подделки, чем люди за счет мультиспектрального сканера. Прибор за десять секунд извлекает данные из документа и проверяет его на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном.

Фото: Smart Engines Разработанный в России сканер, оснащенный ИИ, для проверки поддельных документов государственного образца

По заявлению Smart Engines, в последние годы качество поддельных документов вышло на новый уровень. «ОПГ делают подделки такого качества, которые человек на глаз не способен выявить», - сказал представитель компании.

Рост мошенничества и ответ государства

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров сказал: «Точные цифры называть не готовы, сейчас уточняем данные, но абсолютно точно имеется общая тенденция роста преступлений с использованием поддельных документов». По его словам, обычно деятельность ОПГ в этом направлении связана с доверенностями и судебными приказами, а не с удостоверяющими документами.

На вопрос о внедрении данных устройств для правоохранительных органов и иных государственных служб в компании уточнили, что «интерес со стороны госсектора есть», но они не могут назвать конкретные ведомства.

«Наши системы нужны везде, где необходимо совершать какие-либо действия с доверенностями, судебными приказами или другими документами государственного образца», - сообщил представитель Smart Engines.

Полностью российская разработка

Владимир Арлазаров рассказал, что данное устройство является совместной разработкой с компанией «Интек», которая производит сканеры на своих заводах в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. «Это полностью российский продукт от начала и до конца, мы в этом сотрудничестве отвечаем за разработку софта», — объяснил он.

В ходе разработки этого устройства компания применила подход one-shot learning (обучение по одному образцу). «Вследствие этого подход позволяет экономить огромное количество денег, а иногда и вовсе является единственным вариантом для решения задачи», — сказал генеральный директор Smart Engines.

Суть подхода заключается в том, что ИИ получил одно эталонное изображение документа, а его работа состоит в поиске аномалий (при их наличии) на других образцах. Алгоритмы и механизмы, которые используются в данном софте, уже запатентованы компанией в России. Представитель Smart Engines заметил, что ряд организаций уже высказал интерес к тестированию данного комплекса, «по результатам которого возможна его закупка».

Отвечая на вопрос о выходе на международные рынки, Владимир Арлазаров сказал, что российский рынок является безусловным приоритетом для компании. «Как только мы сможем удовлетворить спрос на эти комплексы в России – мы будем двигаться дальше по рынку, как это было с нашими прошлыми продуктами», — заявил он.