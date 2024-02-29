CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

С докладами выступят:

Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, Альфа-Банк;
Дарья Масленникова, Product lead, Росбанк;
Виталий Слободин, руководитель направления ЭДО, ГК «Росводоканал»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Евгений Подольский, руководитель проектов, «Русагро Тех»;
Юлия Филаткина, руководитель программы, НЛМК;
Рамиль Ахметшин, заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению, Татнефть;
Владимир Коростелев, главный специалист, АНО «Дирекция международных транспортных коридоров»;
Мария Ушанова, начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ;
Евгений Задорожный, директор по развитию, WSS-Consulting;
Дмитрий Москворецкий, руководитель проектов, WSS-Consulting.

Основные вопросы к обсуждению:

  • Российский рынок ЭДО.
  • Итоги развития рынка ЭДО в 2023 г.
  • Вендоры едва поспевают за новыми законами.
  • Разработка стандартов цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
  • Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО.
  • Импортозамещение СЭД.
  • Риски информационной безопасности при внедрении СЭД.

Технологии для организации ЭДО

Практика внедрения ЭДО

  • ЭДО с нуля — практические кейсы.
  • Миграция на российскую ОС и СУБД — делимся опытом.
  • СЭД в облаках.
  • Документооборот в роуминге: проблемы и решения.
  • Как подключить к ЭДО контрагентов.
  • Удобная ЭЦП — что это.
  • Что дает интеграция с корпоративными системами.
  • Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

«Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Погрязшая в скандалах из-за своей жадности HP уничтожает собственный бизнес. Принтеры не продаются, дорогие ноутбуки тоже

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще