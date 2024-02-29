«Мегафон» потратил 6,4 миллиарда на покупку компании у бывшего директора

«Мегафон» потратил 6,4 млрд руб. на покупку 50% доли в компании «Алгоритм», работающей в сфере мобильного информирования и рекламы. Продавцом выступил Владимир Стрешинский, ранее входивший в совет директоров «Мегафон» и работавший в прошлом топ-менеджером холдинга USM, владельца «Мегафона», .

За сколько «Мегафон» купил «Алгоритм»

«Мегафон» раскрыл подробности приобретения 50% доли в ООО «Алгоритм», занимающемся мобильным информированием и рекламой. Сделка состоялась в начале 2023 г., ее сумма составила 6,4 млрд руб.

Согласно документам «Мегафона», у сотового оператора был опцион на выкуп этой доли. После осуществления сделки «Мегафон» стал единоличным владельцем ООО «Алгоритм».

Как пояснили CNews в пресс-службе «Мегафона», оператор совместно с «Алгоритм» разрабатывает решения для бизнеса и реализует проекты в области мобильного информирования и рекламы.

Фото: Мегафон Покупка 50% доли в компании «Алгоритм», работающей в сфере мобильного информирования и рекламы, обошлась «Мегафону» в 6,4 миллиарда

Сделка была реализована в рамках стратегии реструктуризации активов «Мегафона»: оператор приобретает компании, связанные с телекоммуникационным направлением, и отказывается от непрофильных активов.

Как появился «Алгоритм» и кому он принадлежал

ООО «Алгоритм» была создана в 2016 г. Марией Горьковой. Она также возглавляла контент-провайдеров «ФБ Групп» и «Б3 Коннект» (торговая марка Funbox), а также виртуального сотового оператора ООО «Первый мобильный» (его продвигал спортсмен Хабиб Нурмагомедов).

В 2018 г. компания перешла к Алексею Некрасову, следует из данных базы «Контур.Фокус». Он был гендиректором и участником разработчика дополнительных услуг «Квантера», приобретенного в 2021 г. «Мегафоном».

В 2022 г. ООО «Алгоритм» перешло к Джасуру Джумалиеву. Он в 2022 г. был владельцем банка «Раунда». Данный банк в разное время принадлежал совладельцам холдинга USM Алишеру Усманову и Владимиру Скочу. USM является единственным акционером «Мегафона». В 2016 г. банк вместе с «Мегафоном» запускал банковскую карту, привязанную к номеру мобильного телефона.

В 2022 г. «Мегафон» приобрел 50% долю в ООО «Алгоритм». Владельцем других 50% стал Владимир Стрешинский. Он был главой холдинга USM и совладельцем его телекоммуникационного подразделения – USM Telecom. Также Стрешинский входил в совет директоров «Мегафона».

В 2022 г. выручка ООО «Алгоритм» составила 970 млн руб., прибыль до налогообложения – 484 млн руб., чистая прибыль – 484 млн руб. ООО «Алгоритм» является резидентом «Сколково». Компания разрабатывает семантический анализатор трафика, позволяющий контролировать служебные сообщения (SMS, мессенджеры), уменьшая количество спама и давая информацию об аудитории потенциальным рекламодателям.

Консолидация ИТ-активов «Мегафона»

В начале 2024 г. «Мегафон» начал консолидацию своих ИТ-активов. Компании «Алгоритм», «Мобильная платформа» и «Шторм Технологии» было решено присоединить к «Нексайн» (Nexign).

Nexign (бывшее название – «Петерсервис») – разработчик биллинговых систем и телекоммуникационного ПО для операторов связи. В 2022 г. «Мегафон» приобрел его у холдинга USM. «Шторм Технологии» разрабатывает решения для специалистов клиентского обслуживания.