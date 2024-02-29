Основатель рухнувшей криптобиржи FTX умоляет не сажать его на 100 лет

Сэм Бэнкман-Фрид обратился через адвокатов к суду, с просьбой назначить ему умеренное наказание. Сейчас ему грозят до 120 лет.

Не сажайте меня на сто лет

Создатель рухнувшей криптобиржи FTX, признанный судом присяжных виновным в мошенничестве на общую сумму $8 млрд, умоляет не сажать его пожизненно.

В ноябре 2023 г. жюри присяжных единогласно признало Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным по всем семи пунктам обвинения, в числе которых - мошенничество с использованием коммуникационных средств, растрата и преступный заговор. Ему грозят до 120 лет тюремного заключения при условии, что суд назначит максимальный срок по каждому пункту.

Надо сказать, что следствие пока ещё не запросило конкретного наказания: свои рекомендации оно выдвинет 15 марта 2024 г. Приговор будет зачитан 18 марта 2024 г.

Однако уже сейчас и адвокаты Бэнкмана-Фрида, и его друзья и родственники начали кампанию за то, чтобы не наказывать дельца слишком сурово.

27 февраля 2024 г. адвокаты экс-криптомагната подали в Окружной суд Манхэттена официальное ходатайство с просьбой ограничить тюремный срок 5,25-6,5 годами, указывая, что несмотря на крах FTX, клиентам криптобиржи ущерб был возмещён, и что остаточных средств FTX вполне достаточно, чтобы выплатить компенсации всем.

Долгим последствиям - долгий срок

Крах FTX стал одним из самых масштабных катаклизмов на рынке криптовалют. Всё началось с публикации издания CoinDesk, которое в начале ноября сообщило, что партнёр FTX - криптотрейдер Alameda, также принадлежащий Сэму Бэнкману-Фриду, - держит у себя более чем значительную порцию собственных токенов FTX. Это означало, что большая часть капитализации Alameda приходится на эмитенты смежной фирмы. В офлайновом биржевом деле подобное уже давно невозможно по закону.

Разразился скандал, закончившийся молниеносным разорением и FTX, и Alameda, и лично Бэнкмана-Фрида: он лишился состояния в $16 млрд. Капитализация FTX составляла $32 млрд.

11 ноября FTX и 130 аффилированных с ней компаний объявили о банкротстве.

А уже в декабре Бэнкман-Фрида задержали на Багамах и экстрадировали в США, где в январе ему предъявили обвинение в мошенничестве. В частности, утверждалось, что он припрятал на анонимном счету 8 млрд долларов и что трейдинговая платформа Alameda номинально заняла у FTX несколько миллиардов долларов, которые затем были фактически растрачены в результате ряда неудачных сделок и приобретений. Позднее выяснилось, что все эти средства были выведены с депозитов клиентов FTX.

Ближайшие сподвижники Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), исполнительный директор Alameda, и Гэри Ван (Gary Wang), сооснователь FTX, сразу же признали себя виновными в мошеннической деятельности и согласились сотрудничать со следствием, то есть, дали показания против своего бывшего босса.

Крах FTX нанёс катастрофический ущерб криптовалютному рынку. Хотя это далеко не единственная криптокомпания, рухнувшая на фоне снижения стоимости криптовалют, причины краха FTX явно были связаны главным образом с некомпетентностью и нечистоплотностью руководства биржи и смежных компаний. Это в очередной раз ослабило доверие инвесторов к криптовалютам, поставив под угрозу многие другие компании. Несколько крупных игроков объявили банкротство уже после того, как FTX подала заявления на защиту от кредиторов.

Это также стало одной из причин обрушения стоимости криптовалют, от которого рынок начал оправляться только сейчас.

«Представляется маловероятным, что Бэнкман-Фрид отделается 6,5 годами, но и на столетие его, думаю, не посадят», - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его словам, 10 лет, однако, ему вполне могут дать: учитывая, насколько долгоиграющими для всего рынка были последствия его «схем», он вполне подходит на роль показательного козла отпущения, наказание которому должно разохотить других совершать подобные «подвиги».

Сам Бэнкман-Фрид заявил через адвокатов, что глубочайшим образом сожалеет о своих действиях.

Удастся ли ему разжалобить обвинителей и суд, покажут слушания 15 марта.