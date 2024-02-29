Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своем обращении он озвучил некоторые планы цифрового развития страны, например такие — на нацпроект «Экономика данных» выделят 700 млрд руб.; ИТ-инвестиции должны вдвое превышать темпы роста экономики; к 2030 г. совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться в 10 раз.



Ежегодное обращение

Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Большое внимание в своем обращении он уделил необходимости достижения технологической импортонезависимости и конкурентоспособности России, важности обеспечения доступности цифровых сервисов для всех граждан.

В послании к Федеральному собранию Президент озвучил планы цифрового развития страны, в том числе развития научных разработок и высокотехнологичного производства, цифровизации данных, робототехники и др.

Эти сферы он отнес к «сквозным», которые обеспечивают устойчивость всей экономики.

Проект «Экономика данных»

В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На этот нацпроект будет направлено не менее 700 млрд руб. до 2030 г.

Госуслуги в электронном виде гражданам и бизнесу должны оказываться проактивно. «Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде», — сказал Путин и отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

Важным элементом в цифровой платформе является алгоритм ИИ. Здесь мы тоже должны быть самодостаточны и конкурентоспособны. Уже подписан указ об утверждении обновленной стратегии развития ИИ с упором на технологический суверенитет по таким направлениям, как генеративный ИИ и языковые модели.

Инвестиции и производство

Темпы роста инвестиций в отечественные ИT-решения должны минимум вдвое превышать темпы роста экономики. Путин сказал, что уже давал поручение запустить для компаний, которые работают в приоритетных высокотехнологичных направлениях, особый режим первичных размещений, включающий компенсацию затрат на размещение ценных бумаг.

Правительство подготовит меры поддержки ИT-компаний, в том числе для компаний и стартапов, работающих с Big Data, создающих ПО.

Государство будет создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, а также долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ на высокотехнологичную продукцию. Российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где все их можно потерять, отметил Путин.

Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке должна увеличиться за 6 лет в 1,5 раза. Будет продолжаться развитие индустриальных технопарков. До 2030 г. планируется создать еще не менее 100 таких площадок.

Нужно наращивать вычислительные ресурсы — к 2030 г. совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена минимум в 10 раз. Для этого нужно развивать всю инфраструктуру экономики данных.

В условиях дефицита кадров критически важно кардинально повысить производительность труда. В наше время это неразрывно связано с цифровизацией, искусственным интеллектом, автоматизацией, роботизацией. К 2030 г. Россия должна по количеству промышленных роботов войти в число 25 ведущих стран мира.

Доступность для всех граждан

Президент уделил внимание вопросу развития доступности цифровых сервисов для всех граждан.

Например, предстоит создать платформу, которая позволяет пользоваться всем потенциалом системы здравоохранения. Такая система на основе цифрового профиля сможет дистанционно получить заключение специалиста федерального медицинского центра, «а доктор "семейный врач" оценит целостную картину здоровья человека. Такие практики уже внедряются. Задача — распространить их по всей стране, сделать массовыми и доступными», сказал Путин.

Для этого нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории страны. Для этих целей Россия направит 116 млрд руб. на развитие своей спутниковой группировки.