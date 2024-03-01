CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

В Merlion назначен новый генеральный директор

Олег Фоменко займет должность генерального директора. Его основными задачами станут расширение дистрибьюторского портфеля и развитие коммерческой эффективности деятельности компании.

Новый гендиректор Merlion

1 марта 2024 г. генеральным директором группы компаний (ГК) Merlion назначен Олег Фоменко. На этой позиции он сменит Сергея Расколова, который дважды занимал этот пост в период с 2013 г. по 2016 г. и с февраля 2023 г. Он продолжит деятельность в компании в качестве члена совета директоров Merlion, сообщили CNews представители компании.

Новый гендиректор сфокусируется на дальнейшем расширении дистрибьюторского портфеля, коммерческой эффективности деятельности компании и развитии новых направлений.

«Сергей Расколов остается для нас значимым человеком. За последний год в роли генерального директора он выполнил все задачи, стоявшие перед ним в рамках трансформации бизнеса в непростых для ИТ-дистрибуции рыночных реалиях», — сказал председатель совета директоров ГК Merlion Алексей Абрамов.

01_03_24_merlion_600.jpg
Фото: Merlion
Олег Фоменко назначен генеральным директором Merlion

Он добавил, что Сергей Расколов продолжит принимать стратегически важные решения для дальнейшего развития компании.

Биография Олега Фоменко

Олег Фоменко закончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «Информационные системы в экономике», а в самой ИТ-сфере он работает уже более 20 лет.

Олег начал свою карьеру в 2003 г. в проекте «НКА-групп» (производитель ноутбуков под брендом iRU) в должности менеджера по продажам. Затем руководил подразделениями закупок в крупных федеральных b2c-компаниях, а с 2017 г. возглавлял отдел закупок телекоммуникационной продукции в компании Merlion.

С марта 2023 г. занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и Ситилинка. «Олег Фоменко – сильный и опытный руководитель, который хорошо знает отрасль и умеет работать с командой. Он отлично проявил себя за то время, пока занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и Ситилинка, будем ждать от него таких же результатов (а, может даже лучше) в роли гендиректора», — рассказал Алексей Абрамов.

Выручка и деятельность компании Merlion

ГК Merlion решает разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В компании работает около 12 тыс. человек.

Основной сферой деятельности является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция и собственные торговые марки (СТМ). В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2022 г. выручка компании составила 192,4 млрд руб., а чистая прибыль – 2,2 млрд руб. Уставный капитал предприятия – 2 млрд руб.

Учредителями компании являются Алексей Абрамов с долей в 66,7% и Олег Карчев с долей в 33,3%. Также указано, что доля Абрамова находится в залоге у Владислава Мангутова, который ранее фигурировал как один из учредителей компании.

Дмитрий Федонин

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Кострюков, Test IT: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений

В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат. Тысячи единиц в месяц, десятки тысяч в год

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

ФСБ начала проверять банк Qiwi

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще