В Merlion назначен новый генеральный директор

Олег Фоменко займет должность генерального директора. Его основными задачами станут расширение дистрибьюторского портфеля и развитие коммерческой эффективности деятельности компании.

Новый гендиректор Merlion

1 марта 2024 г. генеральным директором группы компаний (ГК) Merlion назначен Олег Фоменко. На этой позиции он сменит Сергея Расколова, который дважды занимал этот пост в период с 2013 г. по 2016 г. и с февраля 2023 г. Он продолжит деятельность в компании в качестве члена совета директоров Merlion, сообщили CNews представители компании.

Новый гендиректор сфокусируется на дальнейшем расширении дистрибьюторского портфеля, коммерческой эффективности деятельности компании и развитии новых направлений.

«Сергей Расколов остается для нас значимым человеком. За последний год в роли генерального директора он выполнил все задачи, стоявшие перед ним в рамках трансформации бизнеса в непростых для ИТ-дистрибуции рыночных реалиях», — сказал председатель совета директоров ГК Merlion Алексей Абрамов.

Он добавил, что Сергей Расколов продолжит принимать стратегически важные решения для дальнейшего развития компании.

Биография Олега Фоменко

Олег Фоменко закончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «Информационные системы в экономике», а в самой ИТ-сфере он работает уже более 20 лет.

Олег начал свою карьеру в 2003 г. в проекте «НКА-групп» (производитель ноутбуков под брендом iRU) в должности менеджера по продажам. Затем руководил подразделениями закупок в крупных федеральных b2c-компаниях, а с 2017 г. возглавлял отдел закупок телекоммуникационной продукции в компании Merlion.

С марта 2023 г. занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и Ситилинка. «Олег Фоменко – сильный и опытный руководитель, который хорошо знает отрасль и умеет работать с командой. Он отлично проявил себя за то время, пока занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и Ситилинка, будем ждать от него таких же результатов (а, может даже лучше) в роли гендиректора», — рассказал Алексей Абрамов.

Выручка и деятельность компании Merlion

ГК Merlion решает разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В компании работает около 12 тыс. человек.

Основной сферой деятельности является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция и собственные торговые марки (СТМ). В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2022 г. выручка компании составила 192,4 млрд руб., а чистая прибыль – 2,2 млрд руб. Уставный капитал предприятия – 2 млрд руб.

Учредителями компании являются Алексей Абрамов с долей в 66,7% и Олег Карчев с долей в 33,3%. Также указано, что доля Абрамова находится в залоге у Владислава Мангутова, который ранее фигурировал как один из учредителей компании.