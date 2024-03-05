Льготные кредиты для российских производителей электроники могут вернуться за счет «налога на выход» иностранных компаний

Минцифры пытается возобновить льготное кредитование для производителей телеком-оборудования и электроники. Для продления программы на 2024 г. министерство пытается получить 19 млрд руб. из денег, которые иностранные компании платят при продаже бизнеса в России, — так называемого «налога на выход».



Инициатива Минцифры

Минцифры пытается возобновить льготное кредитование для производителей телеком-оборудования и электроники, которое регулируется постановлением Правительства № 407, выяснил «Коммерсант».

По словам высокопоставленного источника издания в правительстве, министерство рассчитывает получить средства из так называемого «налога на выход» — добровольного платежа зарубежных инвесторов при продаже бизнеса в России.

Собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, уточнил, что в феврале 2024 г. Минцифры отправило в Минпромторг предложение направить на финансирование программы средства, поступившие в бюджет «от сделок с капиталом компаний "Озон" и "Яндекс", выход из которых осуществляют иностранные лица». Хотя представители Минпромторга сказали, что обращение не поступало.

На продолжение льготного кредитования Минцифры рассчитывает получить 19 млрд руб., которых хватит на 2024 г., сказал источник в производителе электроники.

Деньги «на выход»

В сентябре 2023 г. необходимая сумма оценивалась немного меньше. «Коммерсант» писал, что Минцифры планировало запросить из бюджета 11,9 млрд руб. на субсидирование льготных кредитных ставок на закупку электронной компонентной базы (ЭКБ) в 2024 г. Но и это на 4,4 млрд руб. больше, чем в 2023 г.

Размер «налога на выход» сейчас составляет не менее 15% от рыночной стоимости соответствующих российских активов. Поступления в госказну от сборов уходящих компаний, как писали «Известия» в октябре 2023 г., ожидались в размере 114,5 млрд руб. за 2023 г. Такая сумма была зафиксирована в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг.

В 2024 г. от сбора ожидалось всего 2,1 млрд руб. Правда по данным РБК, с начала 2024 г. по 28 февраля показатель составил уже 25,19 млрд руб.

В 2025–2026 гг., по прогнозам властей, таких поступлений не будет.

На льготное кредитование нет средств

Постановление правительства №407, принятое в марте 2022 г. для «поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления» предполагает, что разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и другой техники могут воспользоваться льготным кредитом по ставке 1–5% годовых на пополнение складских запасов ЭКБ. Но с 1 ноября 2023 г. производители электроники перешли на рыночные ставки по кредитам, которые составляют 15–20% годовых.

Банки аргументировали повышение исчерпанием средств на субсидирование. Представители Минцифры тогда сообщали, что прорабатывается возможность продления льготных кредитов для отрасли радиоэлектроники на 2024 г.

Первый вице-президента «Аквариуса» Дмитрий Титов сказал «Коммерсанту», что льготное кредитование «было ключевой мерой поддержки, которая крайне актуальна для отрасли и сейчас».

В Fplus считают, что «возобновление программы критически необходимо для обеспечения стабильности отрасли и ее развития».

С этим согласились в ГК «Рикор»: «Оно может способствовать снижению нагрузки на собственный капитал, увеличению объемов производства и развитию нашего завода в Арзамасе, что также скажется на снижении конечной стоимости продукции, станет стимулом для развития отрасли».