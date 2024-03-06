Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта28 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Заказная разработка ПО 2024».
CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.
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Основные вопросы конференции:
Заказная разработка ПО в России
- Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
- Как меняется спрос на заказные решения?
- Какова роль стартапов в разработке ПО?
- Государство как заказчик ПО.
- Господдержка разработки заказного ПО.
- Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.
Инструменты разработки
- Инструменты заказной разработки.
- Роль Open Source в заказной разработке.
- Как обеспечить безопасность заказной разработки?
- Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
- Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.
Практический опыт разработки ПО
- Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
- Водопадный подход или Agile?
- Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
- Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?
С докладами выступят:
Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг»;
Сергей Костин, CEO, BSL;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Тимофей Минин, менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, «Лаборатория Касперского»;
Екатерина Шашкова, исполнительный директор, «ИнЭкс»;
Денис Воденеев, руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS;
Артур Галеев, начальник отдела DevOps, IBS;
Сергей Грачев, заместитель директора по кибербезопасности, IBS;
Борис Шелекасов, директор по IT, ВТБ «Лизинг»;
Наталия Оржевская, директор департамента «Центр управления производственными командами», «Диасофт»;
Денис Андриевский, и.о. директора департамента «Производство как продукт», «Диасофт».