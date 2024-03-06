Сбербанк банкротит российскую «дочку» Dell

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом российского представительства компании Dell, задолжавшей ему 57,6 млн руб. после побега из России.



Уведомление Сбербанка

Сбербанк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Делл», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федресурса.

Причина такого решения — неисполнение ООО «Делл» требования по выплате долга в установленные законодательством сроки, уточнили агентству в пресс-службе банка.

ООО «Делл» на 99% принадлежит нидерландской Dell International Holdings VIII B.V., еще 1% — у нидерландской Dell Global Holdings III B.V. Основным видом деятельности юрлица является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и ПО.

Долг в 57,6 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы в декабре 2023 г. полностью удовлетворил требования Сбербанка о взыскании задолженности с ООО «Делл». Согласно материалам дела, банк взыскивал с компании 57,6 млн руб. неосновательного обогащения по соглашению от 2019 г.

Между Сбербанком и российским офисом Dell 30 октября 2019 г. было заключено рамочное соглашение, предметом которого являлось приобретение банком прав на лицензии, а также получение сервисных услуг.

Помимо прочего в состав этих услуг поддержка программных продуктов американской компании VMware, разработчика программного обеспечения для виртуализации. Российская «Делл» являлась официальным представителем VMware в России.

В начале марта 2022 г. представительство Dell перестало оказывать Сбербанку предоплаченные услуги.

От этого пострадал и американский Ситибанк, под независимую банковскую гарантию которого Dell брала на себя многомиллионные обязательства перед Сбербанком.

В октябре 2022 г. арбитражный суд Москвы оштрафовал Ситибанк более чем на 100 млн руб. по иску Сбербанка.

Претензии к Dell в России

Dell и VMware присоединились к антироссийским санкциям и ушли из России в 2022 г.

В начале марта 2022 г. VMware объявила о приостановке всех операций в России и Белоруссии. В российском представительстве работало около сотни людей. Их начали увольнять в начале лета 2022 г.

Корпорация Dell в августе 2022 г. приняла такое же решение — закрыла свое представительство и уволила всех сотрудников.

С весны 2022 г. российские компании начали подавать иски.

В мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах российского представительства американской Dell, на чем настаивал системный интегратор «Талмер». До заморозки деятельности Dell в России «Талмер» внес ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории России. В иске компания обвиняет ООО «Делл» в неосновательном обогащении и требует взыскать с нее долг в размере 778,5 млн руб.

В октябре 2022 г. госпредприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта России» подало иск на 22,9 млн рублей к ООО «Делл» и к «Айрус технологии» (компания занимается оптовой торговлей компьютерами и ПО).

Аналитический центр Минпросвещения подал иск к российскому юрлицу Dell в ноябре 2022 г.

Были и другие иски. Суть претензий сводилась к тому, что разработчик не оказывал поддержку серверного оборудования у клиентов.

В 2021 г. ООО «Делл» получило выручки 55 млрд руб. и прибыль в 1,1 млрд руб. В 2022 г., по данным «Интерфакса», — выручка уже 9,8 млрд руб. и чистый убыток 6,9 млрд руб.