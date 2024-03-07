Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

Цифровая платформа для самозанятых «Гиберно» намерена предложить малому бизнесу доступный способ для приема безналичных платежей. Компания утверждает, что научилась три раза зарабатывать на одной транзакции. Но ей самой для развития требуется 200 млн руб.

Решение для эффективного приема безналичных платежей

Цифровая платформа для самозанятых «Гиберно» намерена предложить малому бизнес решение для приема безналичных платежей на выгодных условиях. Об этом создатель сервиса Марат Турманов рассказал на питч-сессии стартапов Центра технологического предпринимательства «Основатели».

Сейчас во многих торговых точках клиентам зачастую отказываются обслуживать по безналичному расчету из-за высоких комиссий на эквайринг банковских карт. Вместо этого клиентам предлагают оплатить товары или услуги наличными или переводом денежных средств.

Но такого рода практика несет в себе риски, предупреждает Турманов: под видом клиентов могут прийти правоохранительные органы с «контрольной закупкой», также платежная система может заблокировать аккаунт продавца в рамках 115-ФЗ. «Гиберно» же намерена предложить решения, которое позволит малому бизнесу «забыть о наличных расчетах и принимать безналичные платежи в безопасной плоскости».

Цифровая платформа для самозанятых

Основной бизнес «Гиберно» - платформа для поиска подработки для физических лиц, имеющих статус самозанятых. Для бизнеса платформа предлагает возможность найти временный персонал. Например, можно искать исполнителей на работы в часы пиковой нагрузки и для решения неотложенных задач.

Фото: © whitelook / Фотобанк Фотодженика Цифровая платформа «Гиберно» утверждает, что три раза зарабатывает на одной транзакции (но сама ищет 200 млн руб. на развитие)

При этом «Гиберно» имеет лицензию Федеральной налоговой службы (ФНС) и на каждую транзакцию выдает кассовый чек с отправкой отчетности в налоговую службу. Для работы с платформой создано соответствующее мобильное приложение.

Как можно три раза заработать на одной транзакции

Инновация, которая позволит «Гиберно» предложить выгодные условия для приема безналичных платежей, состоит в том, что компания якобы научилась три раза зарабатывать на одной транзакции. Во-первых, как утверждает Турманов, за счет большого количества клиентов и платежей компания получает скидку от банков на эквайринг. Ей компания делится со своими клиентами.

Во-вторых, денежные средства, полученные от платежей, «Гиберно» направляет на «биржевой overnight» - кредит банкам на одну ночь. Далее денежные средства «Гиберно» направляет в так называемой «цифровое казначейство» - данные средства клиенты «Гиберно» могут использовать для расчетов с временным персоналом, оплаты аренды, услуг поставщиков и т.д.

В результате, если в январе 2023 г. выручка «Гиберно» составляла 3 млн руб., то в декабре 2023 г. она увеличилась в 32 раза – до 95 млн руб. В то же время «Гиберно» ищет инвестора, готового вложить в проект 200 млн руб. Данные средства компания намерена вложить в получение лицензии Центробанка на операции с цифровыми финансовыми активами, что необходимо для развития сервиса «цифровое казначейство».

Российский рынок финтеха

По итогам 2022 г. российский рынок финансовых технологий вырос на 32,7% и составил 138,9 млрд руб., следует из подсчетов Smart Ranking. Крупнейшим игроком была платежная система Qiwi, ее выручка составила 35,23 млрд руб. (в начале 2024 г. Центробанк отозвал лицензию у входящего в группу Qiwi «Киви-банка»). На втором месте были проекты Сбербанка – «Юmoney» и «Юкасса» с выручкой 24 млрд руб., на третьем месте – Solar Staff с выручкой 12,9 млрд руб.