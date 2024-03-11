IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры

IBM не хочет допустить дефицита специалистов по мейнфреймам, которые она до сих пор продает, и которые все еще приносят ей деньги. Она запускает несколько инициатив по их обучению, поскольку нынешним экспертам, в большинстве своем, уже за 50, и некоторые из них в ближайшем будущем выйдут на пенсию. Спрос на мейнфреймы стремительно падает на фоне развития облаков.

Крайние меры для IBM

Ушедшая из России компания IBM решила наводнить мир специалистами по работе с мейнфреймами, пишет The Register. Она – одна из немногих компаний, которые все еще производят их. У IBM даже есть свои покупатели, но вот специалистов по мейнфреймам с каждым днем становится все меньше, и большинству из них больше 50 лет. Многие и вовсе собираются на пенсию в относительно скором будущем.

Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенный для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Такие вычислительные машины используются в самых разных сферах, в том числе и в госсекторе. Например, мейнфреймы эксплуатирует полицейская платформа Министерства внутренних дел Великобритании.

Технология мейнфреймов по современным меркам очень древняя – свой первый мейнфрейм, получивший название System 360 IBM выпустила в 1964 г., 60 лет назад. Сейчас компания пытается продвигать современные мейнфреймы Z-серии, но продажи такого оборудования, как сообщал CNews, по всему миру падают.

Фото: IBM Мейнфреймы стремительно теряют популярность и спрос во всем мире

Чтобы не допустить тотального дефицита таких специалистов, IBM запустила сразу две инициативы по поддержанию их численности за счет подготовки новых экспертов. Первая – это форум Mainframe Skills Council, он подразумевает объединение организаций, заинтересованных в поддержании квалифицированной рабочей силы для платформы мэйнфреймов. По словам IBM, в объединение будут входить ее клиенты, отраслевые партнеры, представители научных кругов и практически все, кто заинтересован в развитии навыков работы с мейнфреймами.

Среди первых участников своего объединения IBM называет компанию Broadcom, Академический консорциум мэйнфреймов, Государственный университет Олбани, банк DNB, Университет ХоГента, M&T Bank, Университет Северного Иллинойса и фирму Rocket Software.

Broadcom с недавних пор действительно связана с миром мейнфреймов. Не так давно она поглотила компанию Computer Associates, ключевого игрока на рынке программного обеспечения для мейнфреймов.

Вторая инициатива представлена в виде готового веб-ресурса, на котором IBM выложила несколько сотни материалов, касающихся мейнфреймов, которые могут пригодиться специалистам для самообразования. Проект получил название IBM Z Mainframe Skills Depot.

Не все так просто

Мейнфреймы – это одна из сфер деятельности IBM, то есть компания очень заинтересована в том, чтобы в мире существовали специалисты, способные работать и обслуживать их. В современном мире мейнфреймы работают в банковской сфере, на производстве, в авиаперевозках и других областях.

Как пишет The Register, на начало 2024 г. более 60% специалистов по мейнфреймам уже отметили свой 50-летний юбилей. Да и сами мейнфреймы тоже нельзя назвать суперсовременным решением – они существуют на рынке десятилетиями и на фоне современных технологий многим кажутся чем-то древним.

Имидж мейнфреймам портят в первую очередь облачные вычисления. Все больше компаний отказываются от собственной дорогостоящей ИТ-инфраструктуры и начинают пользоваться услугами облачных провайдеров. Не меньший удар по репутации мейнфреймов наносит и искусственный интеллект, который в последние годы развивается гигантскими темпами.

По мнению экспертов The Register, видя ситуацию на рынке, молодые специалисты будут стремиться в облака и сферу ИИ. Они уверены, что в связи с этим привлечение молодых сотрудников на замену ветеранам в сфере мейнфреймов будет проблематичным.

Не самое светлое будущее

По данным самой IBM, в современном мире компании все еще нуждаются в экспертах по мейнфреймам. 32% компаний, пользующихся ими, в 2023 г. наняли от 11 до 20 специалистов по ним, а 35% приняли в коллектив более 20 таких сотрудников. 91% компаний заявили, что планируют инвестировать в ИТ-команды мэйнфреймов и нанимать новые специалистов в течение следующих одного или двух лет.

Но общемировая практика говорит об обратном, на что красноречиво указывает решение японской компании Fujitsu, одного из крупнейших производителей мейнфреймов в мире. Она объявила, что постепенно выйдет из бизнеса по выпуску такого «железа» – свой последний мейнфрейм она соберет в 2029 г., а поддерживать произведенные «машины» Fujitsu будет до 2035 г.

Но даже если мейнфреймы и смогут противостоять натиску облаков, едва ли затея IBM по наращиванию числа специалистов в них будет иметь какой-либо смысл. Главный аналитик исследовательской компании Omdia Рой Иллсли (Roy Illsley) не скрывает свой скепсис по отношению к этим идеям. Он заявил The Register, что искусственный интеллект может заменить таких специалистов.

IBM любит древности

Отметим также, что в 2020 г. IBM вознамерилась возродить древний язык программирования COBOL, появившийся более полувека назад и к 2024 г. давно всеми забытый. На нем написано большое количество критически важного ПО, но современные программисты хотят писать на актуальных языках и не очень интересуются технологиями середины ХХ века.

IBM, по всей видимости, прекрасно понимает, то привлечь внимание нынешних программистов к COBOL при наличии Python, Java, Rust и других прогрессивных языков программирования не выйдет. В 2023 г. она решила пойти другим путем и создала специальное ПО на базе искусственного интеллекта, которое переводит код COBOL в код на языке Java.