IBM не дает умереть своей старинной платформе и заманивает новых специалистов. Нынешние в основном пенсионеры
IBM не хочет допустить дефицита специалистов по мейнфреймам, которые она до сих пор продает, и которые все еще приносят ей деньги. Она запускает несколько инициатив по их обучению, поскольку нынешним экспертам, в большинстве своем, уже за 50, и некоторые из них в ближайшем будущем выйдут на пенсию. Спрос на мейнфреймы стремительно падает на фоне развития облаков.
Крайние меры для IBM
Ушедшая из России компания IBM решила наводнить мир специалистами по работе с мейнфреймами, пишет The Register. Она – одна из немногих компаний, которые все еще производят их. У IBM даже есть свои покупатели, но вот специалистов по мейнфреймам с каждым днем становится все меньше, и большинству из них больше 50 лет. Многие и вовсе собираются на пенсию в относительно скором будущем.
Мейнфрейм – это большой высокопроизводительный компьютер, предназначенный для решения ресурсоемких задач с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Такие вычислительные машины используются в самых разных сферах, в том числе и в госсекторе. Например, мейнфреймы эксплуатирует полицейская платформа Министерства внутренних дел Великобритании.
Технология мейнфреймов по современным меркам очень древняя – свой первый мейнфрейм, получивший название System 360 IBM выпустила в 1964 г., 60 лет назад. Сейчас компания пытается продвигать современные мейнфреймы Z-серии, но продажи такого оборудования, как сообщал CNews, по всему миру падают.
Чтобы не допустить тотального дефицита таких специалистов, IBM запустила сразу две инициативы по поддержанию их численности за счет подготовки новых экспертов. Первая – это форум Mainframe Skills Council, он подразумевает объединение организаций, заинтересованных в поддержании квалифицированной рабочей силы для платформы мэйнфреймов. По словам IBM, в объединение будут входить ее клиенты, отраслевые партнеры, представители научных кругов и практически все, кто заинтересован в развитии навыков работы с мейнфреймами.
Среди первых участников своего объединения IBM называет компанию Broadcom, Академический консорциум мэйнфреймов, Государственный университет Олбани, банк DNB, Университет ХоГента, M&T Bank, Университет Северного Иллинойса и фирму Rocket Software.
Broadcom с недавних пор действительно связана с миром мейнфреймов. Не так давно она поглотила компанию Computer Associates, ключевого игрока на рынке программного обеспечения для мейнфреймов.
Вторая инициатива представлена в виде готового веб-ресурса, на котором IBM выложила несколько сотни материалов, касающихся мейнфреймов, которые могут пригодиться специалистам для самообразования. Проект получил название IBM Z Mainframe Skills Depot.
Не все так просто
Мейнфреймы – это одна из сфер деятельности IBM, то есть компания очень заинтересована в том, чтобы в мире существовали специалисты, способные работать и обслуживать их. В современном мире мейнфреймы работают в банковской сфере, на производстве, в авиаперевозках и других областях.
Как пишет The Register, на начало 2024 г. более 60% специалистов по мейнфреймам уже отметили свой 50-летний юбилей. Да и сами мейнфреймы тоже нельзя назвать суперсовременным решением – они существуют на рынке десятилетиями и на фоне современных технологий многим кажутся чем-то древним.
Имидж мейнфреймам портят в первую очередь облачные вычисления. Все больше компаний отказываются от собственной дорогостоящей ИТ-инфраструктуры и начинают пользоваться услугами облачных провайдеров. Не меньший удар по репутации мейнфреймов наносит и искусственный интеллект, который в последние годы развивается гигантскими темпами.
По мнению экспертов The Register, видя ситуацию на рынке, молодые специалисты будут стремиться в облака и сферу ИИ. Они уверены, что в связи с этим привлечение молодых сотрудников на замену ветеранам в сфере мейнфреймов будет проблематичным.
Не самое светлое будущее
По данным самой IBM, в современном мире компании все еще нуждаются в экспертах по мейнфреймам. 32% компаний, пользующихся ими, в 2023 г. наняли от 11 до 20 специалистов по ним, а 35% приняли в коллектив более 20 таких сотрудников. 91% компаний заявили, что планируют инвестировать в ИТ-команды мэйнфреймов и нанимать новые специалистов в течение следующих одного или двух лет.
Но общемировая практика говорит об обратном, на что красноречиво указывает решение японской компании Fujitsu, одного из крупнейших производителей мейнфреймов в мире. Она объявила, что постепенно выйдет из бизнеса по выпуску такого «железа» – свой последний мейнфрейм она соберет в 2029 г., а поддерживать произведенные «машины» Fujitsu будет до 2035 г.
Но даже если мейнфреймы и смогут противостоять натиску облаков, едва ли затея IBM по наращиванию числа специалистов в них будет иметь какой-либо смысл. Главный аналитик исследовательской компании Omdia Рой Иллсли (Roy Illsley) не скрывает свой скепсис по отношению к этим идеям. Он заявил The Register, что искусственный интеллект может заменить таких специалистов.
IBM любит древности
Отметим также, что в 2020 г. IBM вознамерилась возродить древний язык программирования COBOL, появившийся более полувека назад и к 2024 г. давно всеми забытый. На нем написано большое количество критически важного ПО, но современные программисты хотят писать на актуальных языках и не очень интересуются технологиями середины ХХ века.
IBM, по всей видимости, прекрасно понимает, то привлечь внимание нынешних программистов к COBOL при наличии Python, Java, Rust и других прогрессивных языков программирования не выйдет. В 2023 г. она решила пойти другим путем и создала специальное ПО на базе искусственного интеллекта, которое переводит код COBOL в код на языке Java.