«Код безопасности» проведет вебинар о новинках в «Континент 4»

12 марта пройдет вебинар «Новая версия NGFW Континент 4.1.9: Развитие мониторинга, повышение безопасности и улучшение интеграции в сетевую инфраструктуру».



В программе вебинара

Участники вебинара узнают о новых механизмах в NGFW Континент 4.1.9, которые обеспечат улучшенную защиту от вредоносной активности, облегчат интеграцию в сетевую инфраструктуру, а также обеспечат эффективную работу с журналами и событиями.

Вебинар будет полезен партнерам «Кода Безопасности», текущим пользователям «Континент 4» и организациям, которые планируют переход с межсетевых экранов Cisco, Fortinet, Check Point, а также Palo Alto Networks.

Программа вебинара:

Планы развития «Континент 4» в 2024 году

Новинках NGFW Континент 4.1.9: явный прокси-сервер, новая система мониторинга, функции VRF

Планы на будущие версии





Также на вебинаре будет проведена демонстрация новой версии.

В качестве подарка за участие «Код Безопасности» поделится набором материалов для проведения пилотного проекта, а также внедрения «Континент 4».

Ссылка на регистрацию.