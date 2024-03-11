Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда

Контрактный сборщик телевизоров «Телебалт», закрывший производство под Калининградом в 2022 г., планирует запустить завод уже в другом месте — в Ленобласти. Из-за антироссийских санкций в Калининградской области возникли трудности с логистикой. Те, кто не смог быстро перестроиться, переносят мощности из анклава.



Перенос производства телевизоров

Контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт» (ООО «Телебалт Т»), закрывший производство в Калининградской области в 2022 г., планирует в 2024 г. запустить завод в Ленинградской области, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в вендорах бытовой техники.

Компания была вынуждена остановить сборку в Калининградской области из-за сложностей с логистикой и удорожания себестоимости, сказал один из собеседников издания.

Владелец ООО Юлия Чинаева подтвердила, что сейчас «Телебалт Т» не выпускает продукцию.

Фото: Правительство Калининградской области Производители электроники, не успевшие приспособиться новым условиям в режиме санкций, выводят мощности из Калининградской области

В правительстве Ленинградской области сообщили, что пока запросов о создании производства не поступало, «но регион готов к новым инвесторам, создан благоприятный инвестиционный климат».

Сложности с логистикой

Как сказал источник издания, компании размещали в Калининградской области контрактные производства из-за налоговых льгот и удобной логистики: «Но после закрытия сухопутных границ и воздушного пространства единственным возможным вариантом поставки продукции остался морской путь, что дороже и дольше авиа- и ж/д перевозок».

В министерстве экономики и промышленности Калининградской области подтвердили, что «Телебалт» прекратил производство в 2022 г. из-за удорожания поставок компонентов.

В 2021 г. выручка ООО «Телебалт Т» составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 71,6 млн руб., приводит газета данные «СПАРК-Интерфакс». По итогам 2022 г. выручка сократилась до 2,6 млрд руб., а чистая прибыль упала до 1,6 млн руб. Общая численность сотрудников ООО «Телебалт Т» в 2022 г. сократилась втрое, до 71 человека.

ИТ-перспективы Калининграда

Член Корейского общества информационных дисплеев (KIDS) Иван Кулеманов считает, что при сохранении логистических ограничений мигрировать в другие российские регионы или прекратить производство могут и другие калининградские заводы.

В Минэкпром области уточнили, что возможности доставки грузов уже расширились и многие региональные предприятия перестроили логистику.

Кроме «Телебалт Т» в области есть и другие контрактные производства телевизоров, например, STI Group, Polar, «Ассемблеон».

В июне 2023 г., как писал CNews, производитель электроники GS Group объявил о планах построить под Калининградом первый в России завод, который будет заниматься контрактным производством смартфонов отечественных брендов. Новая фабрика калининградского холдинга будет универсальной, то есть сможет собирать не только смартфоны. Оснащение завода позволит выпускать также планшетные компьютеры и ноутбуки.

На запуск холдинг планировал потратить около 3,5 млрд руб., хотя в августе 2023 г. вице-президент по развитию GS Group Федор Боярков подтверждал «Коммерсанту» наличие возникших в 2022 г. «серьезных транспортных проблем». Те компании, которые не сумели быстро приспособиться к новым условиям, закрылись или перенесли мощности ближе к Центральной России, сказал Боярков.

По данным администрации Калининградской области, по состоянию на конец июня 2023 г. в едином реестре резидентов ОЭЗ зарегистрировано 284 инвестпроекта, из которых 33 — в области ИT и 12 — по производству компьютеров и оптических изделий. Общий объем инвестиций всех резидентов составляет 174,6 млрд руб. Темпы роста в 2023 г. ниже, чем раньше, но «динамика объема инвестиций улучшается». Производство компьютеров, электронных и оптических изделий обеспечивает региону 2,8 тыс. рабочих мест.