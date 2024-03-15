Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом

Власти Украины заблокировали сделку по покупке французским магнатом Ксавье Ньелем сотового оператора «Лайфселл», принадлежащего турецкому Turkcell. Причиной стало наличие в Turkcell доли у LetterOne Михаила Фридмана.

Французам не дали купить «Лайфселл»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотовым оператором Turkcell украинского сотового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля (Xavier Niel). Сумма сделки должна была составить $525 млн. Объектами сделки также должны были стать «дочки» «Лайфселл»: оператор call-центров «Глобал Билги» и владелец башенной инфраструктуры «Укртауэр».

АМКУ также отказался DVL Telecom в отдельном разрешение на покупку «Глобал Билги». Причиной были названа необходимость проверки отношений «Лайфселл» и Turkcell с лицом, к которому применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)».

Как «Киевстар» и «Лайфселл» пострадали из-за Михаила Фридмана

Под лицом, к которому применены санкции, подразумевается совладелец «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман. LetterOne является основным акционером группы Veon, в которую входит крупнейший на Украине сотовый оператор «Киевстар», и владельцем 13% акций Turkcell. До недавнего времени Veon владел российским сотовым оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

«Лайфселл» был запущен в 2003 г. Первоначально компания называлась «Астелит» и работала под торговой маркой Life. Партнером Turkcell в проекте выступала группа System Capital Management украинского бизнесмена Рината Ахметова, передавшая в проект принадлежавшего ей сотового оператора стандарта dAMSP – DCC.

Фото: © andrii77 / Фотобанк Фотодженика Власти Украины заблокировали покупку французским магнатом Ксавье Ньелем сотового оператора «Лайфселл» у Turkcell из-за наличия в Turkcell доли у Михаила Фридмана

В начале 2022 г. Фридман вместе с другими совладельцами этих структур Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым попал под санкции Евросоюза и Великобритании. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne топ-менеджеру «Альфа-групп» Андрею Косогову, что избавило LetterOne от санкций.

Однако в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, в результате чего LetterOne стала субъектом санкций и на Украине. Осенью 2203 г. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное расследование в отношении Фридмана. После этого Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% долей в «Киевстаре» и «Лайфселл».

Позднее решение было скорректировано, и под арестом оказались 47,85% в «Киевстаре» и в 19,8% в «Лайфселл», то есть пропорционально долям LetterOne в Veon и Turkcell соответственно. «Киевстар» и «Лайфселл» обжалуют это решение.

Разрешение на покупку «Датагрупп Воля»

Одновременно АМКУ выдал DVL Telecom разрешение на покупку крупного оператора фиксированной связи «Датагрупп Воля». Он был образован в конце 2021 г. путем слияния операторов «Датагрупп» и «Воля-Кабель». Владельцем «Датагрупп» является инвестиционная компания Horizon Capital, принадлежащая гражданке Канады украинского происхождения Елене Кошарной.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке считает логичным отказ АМКУ в согласовании сделки по продаже «Лайфселл»: если бы она была одобрена, то был бы создан прецедент для продажи активов подсанкционного лица.

Что касается «Датагрупп», то, по мнению собеседника издания, французская сторона не будет приобретать данный актив без «Лайфселл», так как смысл цепочки сделок был в приобретении сразу операторов фиксированной и мобильной связи.